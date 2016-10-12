“الدفاع الروسية”: الولايات المتحدة تستعد لـ”ضربة ساحقة” تردع روسيا

صرح النائب الأول لرئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فيكتور بازنيخير، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تستعد وتجهز لضربة ساحقة مستخدمة عنصر المفاجأة والصدمة، والذي من المحتمل استخدامه لردع روسيا والصين في حال اضطرت إلى ذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في بكين، حول “نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي، باعتباره يشكل تهديدا للأمن العسكري لروسيا والصين والاستقرار الاستراتيجي في العالم”.

ووفقا له، فإن الولايات المتحدة أنشأت نظام الدفاع الصاروخي لتحييد الإمكانات النووية لروسيا والصين، وتحقيق التفوق العسكري، مشيرا إلى أن نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي ليست له علاقة بالتهديدات المزعومة من قبل إيران وكوريا الشمالية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال إن “إنشاء الدرع الصاروخي الأمريكي هو في المقام الأول بسبب الرغبة في التفوق العسكري على كل من روسيا والصين”.

ووفقا لموقع “زفيزدا”، شدد على أن الهدف الرئيسي من الدفاع الصاروخي الأمريكي، هو تخفيض القدرات النووية الروسية والقضاء الكامل على القدرات الصاروخية الصينية. وبحسب خطة مؤسسيه فإنه يهدف للتصدي للقوات النووية والفضائية لروسيا والصين. ووفقا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، في عام 2020، سوف تشمل منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي نحو 50 من الصواريخ الاعتراضية، وأكثر من 200 صاروخ ثاد، ومنظومة SM-3 700 في القواعد الأرضية والبحرية، مضيفة أنه تحت ذريعة مكافحة إيران وكوريا الشمالية، قامت الولايات المتحدة بنشر منظومة صواريخ ضد روسيا والصين.