خروج 600 مسلح من قدسيا وصواريخ للمعارضة في ادلب بوتين يلغي زيارته لباريس وهولاند : «جاهزون للسلام»

تعتبر روسيا معركة

حلب معركة استراتيجية تستطيع من خلالها احراج الولايات المتحدة للجلوس الى طاولة المفاواضات واعتمادها مواقف مرنة تجاه النظام السوري كما تسعى موسكو الى انضاج معادلة جديدة في حلب يجعل بعض الدول الاوروبية من بينها فرنسا الى التعامل مع الملف السوري بموضوعية اكثر وبايجابية اكبر من النظام السوري. وعليه، رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان الوقت غير مناسب الان للقيام بزيارة الى باريس لمقابلة نظيره الفرنسي بما ان اللهجة الفرنسية تجاه التدخل العسكري الروسي في سوريا على حاله وبما ان باريس ما زالت ترى الصراع الدامي بعين واحدة وتحمل مسؤولية المعارك والقتل فقط للنظام السوري وحلفائه. من هنا، لا يبدو ان روسيا والنظام السوري سيذهبان الى المفاوضات قبل تحقيق نصر استراتيجي في حلب. بيد ان الخلاف الاميركي-الروسي حول سوريا وخاصة حلب لم يحث موسكو على التراجع عن مواقفها ودعمها للجيش السوري لا بل ادى التهديد الاميركي لروسيا بجعلها اكثر تصميما على تحقيق اهدافها ومخططاتها على الارض السورية وما كان ارسال صواريخ اس 300 واس400 سوى دلالة بانها لن تحني رأسها لواشنطن في سوريا.

على هذا الاساس، تقوم روسيا بتكثيف غاراتها الجوية في الاونة الاخيرة على مناطق في حلب الى جانب قيام القوات الحكومية بشن هجومات شرسة على الارض لتطويق المعارضة المسلحة واضعاف موقعها في المفاوضات.

في التفاصيل، ووسط خلاف حول سوريا بين روسيا وفرنسا , الغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته الى فرنسا تحت ذريعة «انتظار الوقت المناسب» حيث كان سيجري محادثات منفصلة بشأن سوريا مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل دون ان يحدد موعد الزيارة المقبلة حسب ما اعلنه المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.وفي رد سريع، اكد هولاند إنه «جاهز في أي وقت للقاء» بوتين من أجل «دفع السلام»، خصوصا في سوريا قائلا أمام الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي، إن «الحوار مع روسيا ضروري، ولكن يجب أن يكون حاسما وصريحا»، لافتا إلى أن هناك «خلافا كبيرا» بين باريس وموسكو بخصوص الشأن السوري.

وكان هولاند أعلن السبت الماضي أنه «ما زال يطرح على نفسه السؤال» عما إذا كان سيستقبل بوتين، بسبب «جرائم الحرب» التي ارتكبها النظام السوري في حلب بدعم من الطيران الروسي على حد قوله.

في نطاق متصل, دعا وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون لتظاهرات ضد روسيا لوقف حربها في سوريا مبديا تعاطفه مع مطلب إقامة منطقة حظر طيران في سوريا. وطلب عقد جلسة طارئة لمجلس العموم البريطاني، لبحث الوضع الإنساني في حلب، لتكثيف الضغط على الأسد وروسيا من خلال العقوبات، مشيرا الى ان هنالك دلائل على أن روسيا هي من قصفت قافلة الإغاثة في حلب، معتبرا أن ذلك القصف دمر كل أمل في وقف النار.

تسوية بين النظام والمعارضة في ريف دمشق

على الصعيد الميداني، سيطر الجيش السوري الحرعلى قرية احتيملات في ريفحلب الشمالي، بعد خوض معارك بدعم تركي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من معركة درع الفرات، وذلك تزامنا مع اعلان تركيا استعدادها للتدخل العسكري بشرق الفرات في سوريا حيث قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: «ان القوات التركية مستعدة لاتخاذ إجراءات في شرق نهر الفرات بسوريا، مشيرا إلى أن الحديث دائما يكون عن غرب الفرات «ولكن في حال استمرار الأنشطة الإرهابية شرق الفرات فإننا مستعدون لفعل ما يلزم هناك أيضا».

ونجاح الجيش السوري الحر بالسيطرة على قرية احتيملات سيمهد له الطريق للسيطرة على مركز ناحية صوران التي تعد مركز ثقل هام لداعش في ريف حلب الشمالي، وكذلك بلدة دابق ذات القيمة المعنوية الكبيرة للتنظيم. ويشار الى ان الجيش الحر كان قد سيطر منذ يومين على بلدات عدة شمال حلب، ومنها براغيدة وكفرغان وغزل وطوقلي وشيخ ريح ويحمول وجارز وإلبل.

وقتل 24 شخصا في حلب إثر غارات جوية على أحياء الميسر والقاطرجي وبستان القصر وقاضي عسكر والشيخ سعيد الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة. كما قتل وجرح العشرات من عناصر حركة النجباء العراقية أثناء استعادة المعارضة نقاط جبهة الشيخ سعيد جنوب حلب.

من جهة اخرى، افاد مصدر عسكري سوري أن القوات الحكومية وضعت خطة لحسم معركة حلب سريعا، ثم الانتقال إلى كل من دير الزور والرقة وإدلب، معتبرا أن التقدم الذي تحرزه القوات الحكومية أدى إلى ظهور خلافات بين فصائل المعارضة.

اما في ريف دمشق، فقد توصل النظام السوري والمعارضة لتسوية في قدسيا والهامة يقضي بوقف كامل لإطلاق النار وخروج 100 شخص من الهامة و500 شخص من قدسيا مع عائلاتهم إلى إدلب شمال سوريا خلال 48 ساعة، على أن يستعدوا للخروج في أي لحظة. ويترافق ذلك مع تسليم سلاحهم وتسوية أوضاع من تبقى من مقاتلي المعارضة وتشكيل لجان شعبية منهم، بالإضافة لفتح المعابر أمام الأهالي وعودة الماء والكهرباء.

في غضون ذلك، اشتبكت المعارضة مع تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام في مخيم اليرموك.

وفي إدلب، استهدفت غارات بلدتي الرويسة والكندة، بينما استأنف فصيل جند الأقصى المنحل اشتباكاته مع حركة أحرار الشام قرب بلدة تحتايا ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين بالرغم من الاتفاق على وقف القتال منذ الاثنين الماضي.

وفي ريف اللاذقية, شنت القوات الحكومية والفصائل المواليه لها هجوماً مضاداً على المعارضة المسلحة تمكنت من استعادة السيطرة على تلال الملك ورشا والبركان والدبابات بريف اللاذقية، وذلك بعد ان كانت فصائل المعارضة قد سيطرت على تلك النقاط مساء الاثنين الماضي.

المعارضة تستخدم صواريخ حرارية ضد الطائرات

استخدم مسلحو المعارضة السورية في ريف درعا صواريخ «كوبرا» لمواجهة الطيران الحربي السوري، حيث تساءلت الاوساط العسكرية عن احتمال قيام بعض دول الخليج بتسليح هذه المعارضة بأسلحة حديثة مضادة للجو.

وقالت المعارضة إنها جاءت من «أصدقاء الشعب السوري» في إطار زيادتهم للدعم المقدم للمعارضة السورية كما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان أن هناك معلومات «تؤكد وصول مئات المضادات من نوع «كوبرا» إلى الفصائل في سوريا، قادمة من أسواق أوروبا الشرقية بتمويل عربي، فيما دخلت آلاف الصواريخ من نوع «غراد» إلى مجموعات من الفصائل العاملة في مناطق سورية عدة، بالتزامن مع دخول دفعة من صواريخ «تاو» الأميركية إلى مجموعات أخرى في سوريا».

وكالات