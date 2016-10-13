اختيار البرتغالي أنطونيو غوتيريش أمينا عاما للأمم المتحدة

اختير السياسي البرتغالي أنطونيو غوتيريش رسميا لشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلفا لبان كي مون.

وسيتولى غوتيريش، وهو المفوض السابق لشؤون اللاجئين بالمنظمة الدولية، المنصب في يناير/كانون الثاني المقبل.

ويبلغ غوتيريش من العمر 67 عاما، وكان قد شغل منصب رئيس وزراء البرتغال من عام 1995 حتى عام 2002.

وانتقل غوتيريش الذي يتحدث البرتغالية والإنجليزية والاسبانية والفرنسية بطلاقة إلى حلبة الدبلوماسية الدولية، حيث أصبح مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين عام 2005.

وترأس غوتيريش هذه المنظمة من عام 2005 إلى عام 2015، وهي فترة شابتها أخطر ازمات اللاجئين في العالم، بينها أزمات لاجئي سوريا والعراق وأفغانستان.

BBC