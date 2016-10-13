22 حافلة تدخل قدسيا والهامة بريف دمشق لنقل المسلحين إلى إدلب

دخلت 22 حافلة

إلى بلدتي قدسيا والهامة بريف دمشق في إطار التحضيرات النهائية لتنفيذ اتفاق إخراج المسلحين إلى إدلب وحمص عبر وسطاء من لجنة المصالحة السورية.

وقال مصدر في لجنة المصالحة في قدسيا والهامة لوكالة الأنباء الألمانية الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول إن “الحافلات دخلت برفقة سيارات من الهلال الأحمر السوري ودون وجود أي من موظفي الأمم المتحدة، وذلك لنقل المسلحين وعوائلهم، البالغ عددهم حوالي 2500 شخص بينهم 200 مسلح من قدسيا و150 من الهامة”، مشيرا إلى أن المسلحين سلموا أمس الأربعاء 12 أكتوبر/تشرين الأول أسلحتهم المتوسطة والثقيلة واحتفظوا فقط بالأسلحة الخفيفة.

كما أكد المصدر أن “قدسيا والهامة سوف تكونان يوم السبت القادم خاليتين من السلاح والمسلحين”.