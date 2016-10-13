الحرب العالمية الثالثة “بدأت” على التلفزيون الروسي

الحرب العالمية الثالثة لن تندلع على الارجح، لكن اي شخص يتابع التلفزيون في روسيا يستنتج بانها بدأت مع تزايد الحديث عن ضربات لإسقاط طائرات اميركية او تجهيز ملاجئ تحسبا لقصف نووي في موسكو.

وعلى المحطة الاولى في تلفزيون الدولة، يعلن مقدم النشرة المسائية الرئيسية مساء الاحد ان بطاريات المضادات الجوية الروسية في سوريا “ستسقط” الطائرات الاميركية.

وعلى محطة الاخبار المتواصلة “روسيا 24” يبث تقرير حول تحضير ملاجئ للحماية من ضربات نووية في موسكو.

وفي سان بطرسبرغ، يتحدث موقع الاخبار “فونتانكا” عن امكانية قيام حاكم المدينة بتقنين الخبز استعدادا لحرب مقبلة رغم التفسيرات التي قدمتها السلطات ومفادها انها تريد فقط تثبيت اسعار الطحين.

وعلى الاذاعة، يجري بحث تدريبات “دفاع مدني” تحشد بحسب وزارة الاوضاع الطارئة 40 مليون روسي على مدى اسبوع. وعلى جدول الاعمال: اخلاء مباني وتدريبات على مواجهة حريق.

اما بالنسبة للذين اطفأوا جهاز التلفزيون وفضلوا التنزه في شوارع موسكو فستقع انظارهم على رسومات “وطنية” تغطي الجدران رسمها فنانون موالون للرئيس فلاديمير بوتين من منظمة “سيت”.

وهذا يدفع للتساؤل حول سبب هذه الفورة، هل هي استعداد “لحرب عالمية ثالثة”؟. وخصوصا بعد توقف المفاوضات في 3 تشرين الاول/اكتوبر بين موسكو وواشنطن حول النزاع السوري اثر فشل وقف اطلاق النار الذي تفاوض عليه القوتان في جنيف في ايلول/سبتمبر.

وفي خضم ذلك، حولت القنابل الروسية والسورية مدينة حلب الى “جهنم على الارض” بحسب تعبير الامم المتحدة ما اثار انتقادات شديدة من الغربيين.

وميدانيا واصل الجيش الروسي التحرك وحيدا حيث نشر في قاعدته البحرية في ميناء طرطوس السوري، بطاريات صواريخ اس-300 القادرة على تدمير مقاتلات لكن ايضا عبر ارسال مدمرات مجهزة بصواريخ يمكنها نظرا اغراق سفن حربية.

وبالتالي فان استعراض القوة هذا لا يستهدف فقط الجهاديين او فصائل المعارضة السورية وانما ايضا البحرية والطائرات الاميركية.

مواجهة

في موسكو، ينام الصحافيون الروس والغربيون ويستيقظون على بيانات من وزارة الدفاع الروسية تنقل اجواء المواجهة والتي تضخمها وسائل الاعلام. ويوجه الناطق باسم الجيش الروسي الجنرال ايغور كوناشنيكوف تحذيراته الى البيت الابيض والبنتاغون ووزارة الخارجية.

وقال في 6 تشرين الاول/اكتوبر فيما يشكل تهديدا مبطنا للولايات المتحدة “اذكر المخططين الاستراتيجيين الاميركيين بان صواريخ اس-300 المضادة للطيران واس-400 التي تؤمن غطاء جويا لقاعدتي حميميم وطرطوس لديها نطاق تحرك يمكن ان يباغت اي طائرة غير معروفة هويتها”.

وعلى شبكة “روسيا1” الرسمية يلخص المقدم ديمتري كيسيليف وهو ايضا مدير وكالة الانباء “ريا نوفوستي” افكار الجنرال ايغور كوناشنيكوف للاشخاص البسطاء “مثلك ومثلي” قائلا: “سنسقط” الطائرات الاميركية. ثم يكشف عن الخطة البديلة للولايات المتحدة في سوريا.

ويقول “الخطة البديلة تنص عموما على استخدام الولايات المتحدة بشكل مباشر القوة ضد القوات السورية التابعة للرئيس بشار الاسد وضد الطيران الروسي”.

ويخلص الى القول “هل يجب ان نخشى استفزازات؟ الامر يشبه تدخل الولايات المتحدة في فيتنام لخوض الحرب” قبل ان يحذر الغربيين قائلا ان الصواريخ التي نشرت في كالينينغراد، الجيب الروسي القريب من بولندا، يمكن ان تجهز برؤوس نووية.

وقال جورجي بوفت في مقالة نشرها موقع الاخبار “غازيتا” ان “روسيا حاليا جاهزة تماما، وقبل كل شيء نفسيا، لدوامة مواجهة جديدة مع الغرب”.

ويتحدث الخبراء السياسيون عن احتمالين نظرا للصعوبات الاقتصادية لروسيا. الاول متفائل حيث تتفق القوتان “على شروط جديدة للتعايش، فيما يشبه يالطا-2” في اشارة الى تقاسم مناطق النفوذ بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي بعد الحرب العالمية الثانية. اما السيناريو الثاني والكارثي فهو ان تتحرك روسيا وفقا لمثل شعبي معروف “اذا كان لا يمكن تجنب المواجهة، فاضرب اولا”.

وفي مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي” حذر اخر رئيس سوفياتي ميخائيل غورباتشيوف في الاونة الاخيرة من ان العالم يشارف “بشكل خطير على منطقة الخطر”.

والاربعاء، فيما يدل على اجواء تهدئة بعد ايام من التصعيد الكلامي، اعلنت موسكو عن اجتماع دولي حول سوريا يعقد السبت في لوزان يحضره وزيرا خارجية الولايات المتحدة جون كيري وروسيا سيرغي لافروف، وهو اعتبر بانه اجتماع الفرصة الاخيرة.

أ ف ب