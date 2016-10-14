الأسد: حلب أولاً لدحر الإرهاب من إدلب .. والسعوديون عرضوا قطع علاقتنا بإيران

أكد الرئيس السوري

بشار الأسد أن استعادة الجيش السوري السيطرة على مدينة حلب ستكون «نقطة انطلاق مهمة جدا» لدحر الإرهابيين إلى تركيا، مؤكداً أن الرياض اشترطت مساعدة دمشق فقط إذا ابتعدت عن طهران.

وأوضح الأسد في مقابلة لصحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية أنه بعد تحرير حلب «ينبغي الاستمرار في تطهير هذه المنطقة (إدلب) ودحر الإرهابيين إلى تركيا ليعودوا من حيث أتوا أو لقتلهم. ليس هناك خيار آخر»، مضيفاً «حلب ستكون نقطة انطلاق مهمة جدا للقيام بهذه الخطوة».

ووصف التدخل التركي في سوريا بالـ «غزو» الذي يهدف الأتراك من خلاله الى «تبييض صفحتهم وتغطية نياتهم الحقيقية المتمثلة في دعم داعش والنصرة»، موضحاً أنهم «صنعوه ودعموه لوجستياً، ويريدون أن يغلفوا داعش بغلاف جديد كي يتمكنوا من التحدث عن قوات معتدلة جديدة، ينقلون السيطرة على منطقة ما من داعش إلى هذه القوات، ويقولون إن داعش هزم في تلك المنطقة بفضل القصف التركي».

واعتبر ان الحرب في بلاده باتت صراعاً بين روسيا والغرب والولايات المتحدة خاصة، قائلاً «ما رأيناه في الأسابيع، وربما الأشهر القليلة الماضية، يمثل مرحلة من حرب أكثر من باردة وأقل من حرب فعلية، لا أعرف كيف أسميها، لكنها ليست شيئاً ظهر مؤخراً وحسب، لأني لا أعتقد أن الغرب، وخصوصاً الولايات المتحدة، أوقف حربه الباردة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفياتي».

وأوضح أن جوهر هذه الحرب يتعلق «بالمحافظة على الهيمنة الأميركية على العالم وعدم السماح لأي كان بأن يكون شريكاً على الساحة السياسية أو الدولية، سواء كان روسيا أو حتى أحد حلفاء أميركا الغربيين».

وعن استهداف سوريا، أكد الأسد أنه من الاسباب التي أدت للحرب هو الصراع الاقليمي في المنطقة، موضحاً أن «لسوريا علاقة جيدة بإيران، والسعودية أرادت تدمير إيران بالكامل، وبالتالي فإنهم أرادوا من سوريا أن تقف ضد إيران، ولذلك فإن تدمير سوريا يمكن أن يؤثر على إيران سلبا».

وأشار الى أن السعوديين قالوا انه «إذا ابتعدنا عن إيران وأعلنّا عن قطع كل العلاقات مع إيران، قالوا لي إنّهم سوف يساعدونني، هكذا ببساطة جدّاً ومباشرة».

وأضاف «بالنسبة للغرب، فإن سوريا وروسيا حليفتان منذ عقود، فإذا قوضوا موقع سوريا فإن بوسعهم التأثير سلبياً على روسيا».

وأشار الى أنّه «كان من المفترض أن يمرّ أنبوب غاز من الشّرق، من إيران فالعراق فسوريا إلى البحر المتوسّط، وأنبوب آخر من الخليج إلى أوروبا بحيث تصبح سوريا بذلك هي المركز في مجال الطاقة عامة»، مضيفاً «ولا أعتقد أنّ الغرب كان سيقبل سوريا هذه، سوريا التي رفضت أن تكون دمية في يد الغرب لا يسمح لها بأن تحظى بهذا الامتياز أو النفوذ».

واعتبر أن الولايات المتحدة تستخدم الارهاب «كورقة يضعونها في جيبهم ويخرجونها متى شاؤوا».

(«سانا»)