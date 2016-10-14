خيارات جديدة لاوباما وبوتين : طائراتنا باقية

واصل الجيش العربي – السوري

وحلفاؤه التقدم على محاور حلب وريفي حماه ودمشق وسط تراجع ملحوظ للمسلحين وقدراتهم القتالية، حيث تمكن الجيش السوري من تقطيع مناطق التواصل بين المسلحين في شرق حلب واحكمت امس السيطرة على منطقة المقلع عند الاطراف الشمالية للمدينة. كما سيطر على كسارات العويجة وقوس العويجة وتم تنظيف المنطقة من الالغام، كما تقدم الجيش السوري في الريف الجنوبي لحلب وفي ريف دمشق الجنوبي استعاد الجيش السيطرة على بلدة الديرخبيه بعد معارك مع المسلحين، كما بدأت وحدات الجيش العربي السوري عملية عسكرية في الغوطة الغربية باتجاه مواقع المسلحين في خان الشيخ.

من جهته، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على القانون الخاص باقرار اتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في اراضي سوريا الى اجل غير مسمى. وبذلك استكملت روسيا اجراءات اقرار الاتفاقية التي وقعت عليها موسكو وواشنطن في 26 آب الماضي وتنص على نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية في قاعدة صميميم الجوية بريف اللاذقية للمشاركة في محاربة الارهاب، ولا تحدد الاتفاقية اي سقف زمني لوجود القوات الروسية في اراضي سوريا.

أوباما يبحث خيارات جديدة بسوريا

بحث الرئيس الأميركي باراك أوباما مع مساعديه السياسة الخارجية بشأن سوريا والخيارات العسكرية المطروحة.

وقال مسؤولون أميركيون إن من بين الخيارات تنفيذ عمل عسكري يستهدف قواعد عسكرية ومخازن سلاح ومنصات رادار سورية، إضافة إلى السماح لحلفاء واشنطن بتزويد بعض فصائل المعارضة بأسلحة متطورة، ولكن ليس من بينها الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

ووفقا للبيت الأبيض فإن الاجتماع سيبحث أيضا جهود خفض العنف وزيادة المساعدات الإنسانية والدفع نحو انتقال سياسي في سوريا، كما سيناقش الحملة الدولية ضد تنظيم الدولة الإسلامية والوضع في سوريا.

لكن وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مسؤولين أميركيين لم تكشف هويتهم أن حديثا عن مخاطر يمكن أن تقع بسبب هذا التحرك، ومنها أن القوات الروسية والسورية غالبا ما تكون متداخلة فيما بينها، مما يثير احتمال مواجهة مباشرة مع روسيا يحرص أوباما على تجنبها.

واستبعد المسؤولون أن يأمر أوباما بضربات جوية، وأكدوا أنه قد لا يتخذ قرارا في الاجتماع المزمع لمجلسه للأمن القومي، إلا أنهم ذكروا أن من البدائل السماح لحلفاء واشنطن بتزويد معارضين مختارين بمزيد من الأسلحة المتطورة دون أن تشمل الصواريخ المضادة للطائرات.

ويرى بعض كبار المسؤولين أنه يجب على الولايات المتحدة التحرك بقوة أكثر في سوريا لكيلا تفقد ما تبقى لها من نفوذ لدى المعارضة وحلفائها من العرب والأكراد والأتراك، في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

ويستبعد جميع المراقبين أن يأمر أوباما بشن غارات في سوريا خشية الوقوع في مواجهة مع روسيا، بينما يرجحون الخيار الثاني بشرط عدم تزويد المعارضة بأسلحة محمولة على الكتف مضادة للطائرات كيلا تُستخدم ضد طائرات غربية.

وفي موسكو، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا دعت شركاءها في المنطقة إلى عدم تزويد مقاتلي المعارضة السورية بالصواريخ المحمولة والمضادة للطائرات، معلنة أن أي تصرف عدائي ضد القوات الروسية في سوريا لن يبقى دون رد، وأنه يجب ألا تكون هناك أوهام للإدارة الأميركية بإمكانية الضغط على موسكو، بحسب تعبيرها.

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تأسف لاستمرار واشنطن في «تدمير» العلاقات الروسية – الأميركية، واصفة سياسة أوباما تجاه روسيا بالخطرة.

جرائم حرب

وفي سياق آخر، قالت رويترز إنها اطلعت على مسودة بيان مشترك من المنتظر أن يصدر عن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل، تصف الهجوم على الشطر الشرقي من حلب الخاضع لسيطرة المعارضة بأنه تصعيد كارثي للحرب.

وأضافت مسودة البيان أن الاستهداف المتعمد للمستشفيات والطواقم الطبية والمدارس والبنية التحتية الضرورية، إضافة إلى استخدام البراميل المتفجرة والقنابل العنقودية والأسلحة الكيمياوية؛ يمثل تصعيدا كارثيا في الصراع ويتسبب بسقوط ضحايا مدنيين على نطاق واسع منهم نساء وأطفال، وأن «الكثير من ذلك قد يرقى لجرائم حرب».

ـ لافروف: لا توقعات بشأن اجتماع لوزان ـ

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس إن بلاده ليس لديها توقعات محددة في اجتماع لوزان بشأن سوريا، مشيرا إلى أنها لا تنوي طرح مبادرات جديدة تخص التسوية للأزمة السورية في الاجتماع.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله في العاصمة الأرمينية يريفان إنه «لا توجد أي توقعات خاصة لدي، نحن نريد عملا محددا، والنظر إلى أي مدى الشركاء مستعدون لتنفيذ قرارات مجلس الأمن».

وأكد لافروف أن شروط استئناف الهدنة في سوريا تمثل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، وأضاف «الشركاء الغربيون ليسوا واضحين في ما يخص الأزمة السورية» مشددا على أن بلاده ستكون منفتحة بشكل كامل.

وأضاف وزير الخارجية الروسي «نريد أن نصل للعمل الملموس، ونرى مدى التزام شركائنا بقرار مجلس الأمن الدولي (بشأن سوريا)… لن نقترح أي شيء آخر».

وكان لافروف ونظيره الأميركي جون كيري اتفقا هذا الأسبوع على عقد اجتماع في لوزان بـسويسرا لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيجاد حل للصراع السوري، ويمكن أن يشارك وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية وإيران أيضا في المحادثات.

ايران لن تشارك في اللقاء

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر إيراني حكومي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يشارك في لقاء لوزان اليوم.

وكان لافروف قد قال في مقابلة مع «سي ان ان» يوم الأربعاء الماضي، إن عددا من الدول الإقليمية ستشارك في اللقاء بالإضافة إلى روسيا والولايات المتحدة، وأشار في هذا الخصوص إلى إيران وتركيا والسعودية وربما قطر.

وبشأن مشروع القرار النيوزلندي في مجلس الأمن، قال لافروف، إنه لم يتمكن من الاطلاع على مضمونه حتى الآن.

وتدعو هذه الوثيقة إلى وضع حد للهجمات التي تهدد المدنيين وتؤدي الى تدمير البنية التحتية المدنية في سوريا ولا سيما في حلب، كما تدعو إلى فترات هدنة لمدة 48 ساعة وإجلاء المرضى والمصابين من حلب واستئناف العملية السياسية.

من جهتها، قال جينادي جاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي لوكالة انترفاكس للأنباء إن وزير خارجية سوريا وليد المعلم سيزور موسكو في الأسبوع الأخير من تشرين الاول.

كما نفى المتحدث الصحفي للكرملين دميتري بيسكوف، المزاعم التي تحدثت عن صفقة بين روسيا وتركيا حول الأكراد في سوريا.

وكانت وسائل إعلام تركية تحدثت عن بحث روسيا وتركيا، خلال القمة التي عقدت في إسطنبول مؤخرا، «صفقة» تنص على أن موسكو لن تعرقل المواجهة بين أنقرة مع الأكراد، وقال بيسكوف تعليقا على تلك الأنباء: «لا… لم يحدث ذلك».

حجاب لحل الأزمة خارج مجلس الأمن

كذلك، دعا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الحكومة البريطانية دعم الجهود الرامية لوقف جرائم النظام وحلفائه خارج مجلس الأمن الدولي، الذي ألحق به الفيتو الروسي المتكرر شللا كاملا إزاء الانتهاكات بحق الشعب السوري.

وأجرى حجاب اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، تحدث خلاله عن الوضع المأساوي في سوريا وبخاصة ما يجري في حلب وريف دمشق.

وكالات