هجوم أميركي واسع على موسكو.. بأمر من أوباما !

أمر الرئيس الأميركي باراك أوباما وكالة المخابرات الأميركية بشن هجوم إلكتروني واسع غير مسبوق ضد روسيا ومصالحها، وفق ما كشفت قناة “إن بي سي” الأميركية.

وأكدت القناة أن الهجوم يأتي رداً على الهجوم الروسي ومحاولة اختراق روسية لأنظمة أميركية. وأضافت أن المخابرات الأميركية بلغت مرحلة متطورة في الهجوم المنتظر، بالاعتماد على مئات المتخصصين، وبفضل ميزانية خاصة تفوق مئات الملايين من الدولارات.

وأوضحت “إن بي سي” أن الهدف من العملية الواسعة إبلاغ رسالة حزم من واشنطن، إضافة إلى زعزعة مكانتها وصورتها في العالم.

واكتفت القناة بالقول إن الأطراف الأميركية رفضت كشف تفاصيل الهجوم، ولكنها أكدت أن الأجهزة المعنية انتهت بعد من وضع قائمة بالأهداف التي ستضربها في إطار هذا الهجوم المرتقب في انتظار الساعة الصفر، وأمر الرئيس أوباما.