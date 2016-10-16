محافظ جديد للحسكة

صدر الرئيس السوري

بشار الأسد، أمس، مرسوماً عيّن بموجبه جايز سوادة الحمود الموسى من مواليد حماه محافظاً جديداً للحسكة الممتدة أراضيها إلى الحدود الشمالية الشرقية مع تركيا والعراق، وذلك بدلأً من محمد زعال العلي.

ويأتي المرسوم في وقت تسيطر فيه فصائل كردية مسلحة على معظم أراضي الحسكة، وإعلانها ما سمته بـ «الحكم الذاتي».

وكانت وزارة الخارجية السورية اعتبرت اعلان «الحكم الذاتي» من قبل الأكراد خطوة في اتجاه تقويض وحدة البلاد، مؤكدة أنه باطل وينتهك أحكام الدستور السوري ومبادئ القانون الدولي.

واندلعت معارك عنيفة بين الجيش السوري والمقاتلين الأكراد من «وحدات حماية الشعب» في مدينة الحسكة في شهر آب الماضي، انتهت في 23 منه بإعلان اتفاق لوقف لإطلاق النار بوساطة روسية.

(«سانا»، «السفير»)