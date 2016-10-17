العراق يعلن بدء معركة الموصل

تواصل القوات العراقية

بتشكيلاتها المختلفة التقدم نحو مدينة الموصل من عدة محاور، بعد إعلان انطلاق عملية تحريرها من سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي الاثنين 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وأشارت وكالة “رويترز” إلى تقديرات بمشاركة نحو 30 ألف جندي من الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية ومقاتلين من العشائر لطرد ما يقدر بنحو أربعة آلاف إلى ثمانية آلاف من مسلحي التنظيم.

وأفاد مراسلنا بأن قوات الجيش العراقي انطلقت من قاعدة القيارة وبدأت بالتقدم من المحور الجنوبي باتجاه منطقة الشورة، التي تعتبر خط الدفاع الأبرز والأساسي لعناصر “داعش” جنوب الموصل.

وأضاف المراسل أن القوات العراقية حررت 5 قرى في محور الكوير شرق الموصل، حيث تمكنت الفرقة المدرعة التاسعة من تحرير قرى “إبراهيم الخليل” و”العدلة” و”كان حرامي” و”عباس رجب” و”جديدة”، لتواصل التقدم باتجاه قرية “بلاوات”.

من جهة أخرى قتل 7 عناصر من قوات البيشمركة الكردية وأصيب مسؤول حزبي كردي، خلال اشتباكات مع تنظيم “داعش” في منطقة الخازر شمال الموصل.

وأفاد مصدر أمني بأن البيشمركة تمكنت من تحرير 8 قرى بالخازر وهي “باصخرة” و”ترجلة” و”بازكرتان” و”شيخ أمير” و”بدنة الكبرى” و”بدنة الصغرى” و”كبرلي” و”شاقولي”، بالتزامن مع قصف مقاتلات التحالف الدولي لمواقع “داعش”.

وأفاد موقع “رووداو” الإخباري بأن قوات البيشمركة هاجمت مواقع داعش من 3 محاور، كما تمكنت من الوصول الى مفرق قضاء الحمدانية، الذي تغطي الأدخنة سماءه بعد إقدام “داعش” على إحراق الآبار النفطية في القضاء.

من جانبها أكدت قيادة قوات الحشد الشعبي أن التحرك البري لقواتها لم يبدأ لغاية الآن، واكتفت بالقصف الدقيق بالقوة المدفعية والصاروخية لدعم تقدم القوات الأمنية.

والهجوم على الموصل الواقعة في شمال العراق هو أكبر عملية تشنها القوات العراقية منذ أن انسحبت القوات الأمريكية من البلاد في عام 2011 وتوقعت الولايات المتحدة أن ينهزم التنظيم.

والموصل أكبر مدينة يسيطر عليها “التنظيم” وهي آخر معقل رئيسي له في العراق، ويبلغ عدد سكانها 1.5 -2 مليون نسمة.

وكالات