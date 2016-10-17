المملوك يزور مصر في أوّل زيارة معلنة

أجرى رئيس “مكتب الأمن الوطني السّوري”

علي المملوك محادثات رسميّة في القاهرة استمرّت يوماً واحداً بناءً على دعوةٍ من الجانب المصري، بحسب وكالة “سانا” السّوريّة.

وذكرت “سانا” أنّ المملوك التقى نائب رئيس جهاز الأمن القومي المصري خالد فوزي وكبار المسؤولين الأمنيّين، مشيرةً إلى أنّ الطّرفين “اتّفقا على تنسيق المواقف سياسيّاً بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التّنسيق في مكافحة الإرهاب الّذي يتعرّض له البلدان”.

وأوضح مصدر سياسي سوري مواكب للمملوك، لوكالة “فرانس برس”، أنّ هذه ليست الزّيارة الأولى الّتي يقوم بها المملوك إلى مصر، لكنّها أوّل زيارة معلنة له.

ومن النّادر أن تواكب وسائل الإعلام السوريّة نشاطات المملوك أو تنشر صوراً له.

ويعود آخر ظهور علني له إلى 13 أيّار من العام الماضي لدى مشاركته في اجتماع عقده الرئيس السوري بشار الأسد مع مسؤول إيراني.

(“سانا”، أ ف ب)