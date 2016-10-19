دمشق: الموصل معركتنا وسنتصدى لعبور «داعش»

اعتبر الجيش السوري، أمس، ان معركة تحرير الموصل هي معركة سوريا، متهماً «التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة بالتخطيط للسماح لمتشددي «داعش» بعبور الحدود السورية من المدينة العراقية، ومؤكداً انه سوف يتصدى لهذه المحاولة بكل السبل المتاحة. وقالت القيادة العامة للجيش السوري في بيان إنه «بعد بدء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي الشقيق والقوى الرديفة لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الإرهابية وفرار المجاميع الإرهابية تحت وطأة الضربات التي تتلقاها على يد أبطال الجيش العراقي، بدأ يتضح المخطط الخبيث لداعمي الإرهاب الدولي، وفي مقدمتهم الولايات المتحدة والسعودية لتأمين طرق وممرات عبور آمنة للإرهابيين الفارين من الموصل باتجاه الأراضي السورية». وأضافت القيادة إن الهدف من تأمين تلك الممرات «الحفاظ عليهم وحمايتهم من جهة، وتعزيز التواجد الإرهابي داخل الأراضي السورية من جهة أخرى، في محاولة لفرض واقع ميداني جديد في المنطقة الشرقية باتجاه دير الزور والرقة وتدمر». وتابعت القيادة في بيانها إن «معركة تحرير الموصل وكل أراضى العراق الشقيق من رجس الإرهاب هي معركتنا»، معتبرة أن «أي محاولة لعبور الحدود هي بمثابة اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية، وأن كل من يقدم على هذه المحاولة يعد إرهابياً وسيتم التعامل معه بجميع القوى والوسائط المتاحة». («سانا»)