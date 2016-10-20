الأسد: هستيريا حلب بسبب سوء وضع الإرهابيين

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن الهستيريا السائدة في الغرب بشأن حلب سببها الوضع السيئ للإرهابيين بعد التقدّم الذي حقّقه الجيش السوري وشعور الدول الغربية وخصوصاً الولايات المتحدة بأنها تخسر آخر أوراق الإرهاب في سوريا. وأوضح الأسد، في مقابلة مع قناة «SRF1» السويسرية، أن التهدئة الإنسانية في حلب هي وقف قصير للعمليات من أجل السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى مناطق مختلفة في حلب، وفي الوقت نفسه السماح للمدنيين الذين يرغبون بمغادرة المناطق التي يُسيطر عليها الإرهابيون بالانتقال إلى المناطق التي تُسيطر عليها الحكومة. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتّصل بالأسد، أمس، مؤكداً استمرار موسكو في محاربة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. وذكرت وكالة «سانا» السورية للأنباء أن بوتين اتّصل بالأسد حيث تباحثا بالمستجدّات الأخيرة المتعلّقة بمحاربة الإرهاب في سوريا والجهود السياسية المبذولة لحلّ الأزمة فيها. («سانا»)