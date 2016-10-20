أبرز مقتطفات المعركة الكلامية الأخيرة بين كلينتون وترامب

شهد حرم جامعة نيفادا في مدينة لاس فيغاس، صباح الخميس، المناظرة الرئاسية الأمريكية الثالثة والأخيرة بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيرته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والتي تمحورت حول هذه المواضيع: الديون والمستحقات والهجرة والاقتصاد والمحكمة العليا والقضايا الساخنة الأجنبية واللياقة للرئاسة.

نستعرض لكم أبرز مقتطفات المناظرة التي بثتها شبكتنا، وآراء المرشحين الاثنين في الموضوعات التي تم التطرق إليها لحظة بلحظة:

لا مصافحة بين كلينتون وترامب عند انتهاء المناظرة

مقدم الجلسة، كريس والاس، يعلن انتهاء المناظرة

ترامب: لا نستطيع تحمل أربع سنوات أخرى من أوباما وهذا ما سنحصل عليه مع كلينتون

كلينتون: نحتاج جميع الشعب الأمريكي لجعل الدولة مكانا يصلح لحياة الجميع

مقدم الجلسة يطلب من المرشحين تقديم تصريحات نهائية لمدة دقيقة واحدة

كلينتون: لا تزال صورة الطفل في حلب (عمران) عالقة في ذاكرتي

كلينتون: لن أغلق الباب في وجه اللاجئين السوريين، خاصة الأطفال والنساء

ترامب: إذا أطحتم بالأسد قد ينتهي بنا المطاف بشخص أسوأ منه في سوريا

ترامب: الأسد تحالف مع روسيا وإيران، في حين ندعم نحن المعارضة في سوريا

ترامب: كلينتون هي السبب في سقوط حلب لأن الأسد كان أكثر ذكاء منها وأوباما

ترامب: الوضع في حلب كارثة ومأساة ولكنها سقطت ولن يُصلحها توقيع وثيقة

كلينتون: أعتقد أنك (ترامب) أخطر رجل يترشح للرئاسة في التاريخ الحديث

ترامب: أمريكا لم تكسب شيئا من تدخلنا في العراق، إيران ستسيطر على العراق

كلينتون: الموصل مدينة سنية وعلى الحدود مع سوريا، وعلينا التخلص من البغدادي كما فعلنا مع بن لادن

كلينتون: ترامب كذب حول دعمه لغزو العراق

ترامب: نقاتل من أجل الموصل ولكن غباء الإدارة الأمريكية دفعها للتخلي عن عنصر المفاجأة، ما دفع عناصر داعش للهرب قبل بدء المعركة

ترامب: خسرنا الموصل بعدما سحبت (كلينتون) جنودنا من العراق

كلينتون: سوريا تظل مرتعاً للحرب الأهلية طالما استمر تدخل إيران وروسيا فيها

كلينتون عن الموصل: لن أدعم إرسال جنوداً أمريكيين لاحتلال العراق

ترامب: لن أجيب سؤال ما إذا كنت سأقبل نتائج الانتخابات، سأخبركم ماذا أفعل عندما يحين الوقت

كلينتون: كل مرة لا يحصل ترامب على ما يريد، يدعي أن الناس تتآمر ضده

ترامب: لا يجب السماح لهذه المرأة (كلينتون) بالترشح للرئاسة بعد ما فعلته برسائل بريدها الإلكتروني

ترامب: لم استخدم مؤسستي الخيرية للإنفاق على أي شيء سوى الأعمال الخيرية

كلينتون: ترامب استخدم مؤسسته الخيرية لشراء لوحة فنية لنفسه

ترامب: مؤسسة كلينتون هي مؤسسة إجرامية مدعومة من السعودية وقطر وغيرهما من الدول التي تسيء معاملة النساء

كلينتون: ترامب هاجم عائلة جندي أمريكي بسبب دينهم

ترامب: لا أحد يحترم النساء أكثر مني

ترامب عن تصريحاته الأخيرة حول النساء: لا أعلم أي من السيدات اللاتي اتهمنني بالتحرش، وأعتقد أن حملة كلينتون دبرت الأمر بأكمله

كلينتون: أنا سعيدة بمقارنة ما فعلته لدولتي خلال الثلاثين سنة السابقة مقابل ما كان يفعله آنذاك ببرنامجه التلفزيوني

ترامب: كلينتون كان لديها فرصة لإحداث تغيير خلال عملها في السياسة على مدى 30 عاما، لديها خبرة، ولكنها خبرة “سيئة”

كلينتون: ترامب يشجع الانتشار النووي

ترامب: أمريكا تحمي السعودية الغنية بأموال طائلة ولكنها لا تدفع لنا شيئاً، وعليها دفع مبالغ مقابل حمايتنا

ترامب: بوتين كان أكثر دهاء وحيلة من كلينتون في كل جبهة، خاصة في الشرق الأوسط

كلينتون: بوتين يفضل أن تفوز دمية له بالرئاسة الأمريكية

ترامب: بوتين لا يريد هذه المرأة (كلينتون) أن تصبح رئيساً

كلينتون عن تسريبات ويكيليكس: ترامب شجع القراصنة الروس لاختراق والتدخل في الانتخابات

ترامب: كلينتون تريد حدوداً مفتوحة، وسنرى تدفق كماً هائلاً من سوريا وغيرها من الدول

كلينتون عن الهجرة: ترامب بدأ حملته باتهام المكسيكيين بأنهم قتلة ومغتصبين، وهو استخدم عمالاً غير شرعيين لبناء برجه

ترامب: أمريكا تحتاج الجدار حول حدودها لتأمين الدولة

كلينتون: ترامب قال إن المرأة يجب أن تُعاقب إذا قررت إجهاض حملها

لا مصافحة بين كلينتون وترامب عند صعودهما إلى المسرح

انطلاق المناظرة بين كلينتون وترامب

CNN