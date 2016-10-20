أبرز مقتطفات المعركة الكلامية الأخيرة بين كلينتون وترامب

19 أكتوبر 2016 at 11:14م

شهد حرم جامعة نيفادا في مدينة لاس فيغاس، صباح الخميس، المناظرة الرئاسية الأمريكية الثالثة والأخيرة بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيرته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والتي تمحورت حول هذه المواضيع: الديون والمستحقات والهجرة والاقتصاد والمحكمة العليا والقضايا الساخنة الأجنبية واللياقة للرئاسة.

نستعرض لكم أبرز مقتطفات المناظرة التي بثتها شبكتنا، وآراء المرشحين الاثنين في الموضوعات التي تم التطرق إليها لحظة بلحظة:

  • لا مصافحة بين كلينتون وترامب عند انتهاء المناظرة
  • مقدم الجلسة، كريس والاس، يعلن انتهاء المناظرة
  • ترامب: لا نستطيع تحمل أربع سنوات أخرى من أوباما وهذا ما سنحصل عليه مع كلينتون
  • كلينتون: نحتاج جميع الشعب الأمريكي لجعل الدولة مكانا يصلح لحياة الجميع
  • مقدم الجلسة يطلب من المرشحين تقديم تصريحات نهائية لمدة دقيقة واحدة
  • كلينتون: لا تزال صورة الطفل في حلب (عمران) عالقة في ذاكرتي
  • كلينتون: لن أغلق الباب في وجه اللاجئين السوريين، خاصة الأطفال والنساء
  • ترامب: إذا أطحتم بالأسد قد ينتهي بنا المطاف بشخص أسوأ منه في سوريا
  • ترامب: الأسد تحالف مع روسيا وإيران، في حين ندعم نحن المعارضة في سوريا
  • ترامب: كلينتون هي السبب في سقوط حلب لأن الأسد كان أكثر ذكاء منها وأوباما
  • ترامب: الوضع في حلب كارثة ومأساة ولكنها سقطت ولن يُصلحها توقيع وثيقة
  • كلينتون: أعتقد أنك (ترامب) أخطر رجل يترشح للرئاسة في التاريخ الحديث
  • ترامب: أمريكا لم تكسب شيئا من تدخلنا في العراق، إيران ستسيطر على العراق
  • كلينتون: الموصل مدينة سنية وعلى الحدود مع سوريا، وعلينا التخلص من البغدادي كما فعلنا مع بن لادن
  • كلينتون: ترامب كذب حول دعمه لغزو العراق
  • ترامب: نقاتل من أجل الموصل ولكن غباء الإدارة الأمريكية دفعها للتخلي عن عنصر المفاجأة، ما دفع عناصر داعش للهرب قبل بدء المعركة
  • ترامب: خسرنا الموصل بعدما سحبت (كلينتون) جنودنا من العراق
  • كلينتون: سوريا تظل مرتعاً للحرب الأهلية طالما استمر تدخل إيران وروسيا فيها
  • كلينتون عن الموصل: لن أدعم إرسال جنوداً أمريكيين لاحتلال العراق
  • ترامب: لن أجيب سؤال ما إذا كنت سأقبل نتائج الانتخابات، سأخبركم ماذا أفعل عندما يحين الوقت
  • كلينتون: كل مرة لا يحصل ترامب على ما يريد، يدعي أن الناس تتآمر ضده
  • ترامب: لا يجب السماح لهذه المرأة (كلينتون) بالترشح للرئاسة بعد ما فعلته برسائل بريدها الإلكتروني
  • ترامب: لم استخدم مؤسستي الخيرية للإنفاق على أي شيء سوى الأعمال الخيرية
  • كلينتون: ترامب استخدم مؤسسته الخيرية لشراء لوحة فنية لنفسه
  • ترامب: مؤسسة كلينتون هي مؤسسة إجرامية مدعومة من السعودية وقطر وغيرهما من الدول التي تسيء معاملة النساء
  • كلينتون: ترامب هاجم عائلة جندي أمريكي بسبب دينهم
  • ترامب: لا أحد يحترم النساء أكثر مني
  • ترامب عن تصريحاته الأخيرة حول النساء: لا أعلم أي من السيدات اللاتي اتهمنني بالتحرش، وأعتقد أن حملة كلينتون دبرت الأمر بأكمله
  • كلينتون: أنا سعيدة بمقارنة ما فعلته لدولتي خلال الثلاثين سنة السابقة مقابل ما كان يفعله آنذاك ببرنامجه التلفزيوني
  • ترامب: كلينتون كان لديها فرصة لإحداث تغيير خلال عملها في السياسة على مدى 30 عاما، لديها خبرة، ولكنها خبرة “سيئة”
  • كلينتون: ترامب يشجع الانتشار النووي
  • ترامب: أمريكا تحمي السعودية الغنية بأموال طائلة ولكنها لا تدفع لنا شيئاً، وعليها دفع مبالغ مقابل حمايتنا
  • ترامب: بوتين كان أكثر دهاء وحيلة من كلينتون في كل جبهة، خاصة في الشرق الأوسط
  • كلينتون: بوتين يفضل أن تفوز دمية له بالرئاسة الأمريكية
  • ترامب: بوتين لا يريد هذه المرأة (كلينتون) أن تصبح رئيساً
  • كلينتون عن تسريبات ويكيليكس: ترامب شجع القراصنة الروس لاختراق والتدخل في الانتخابات
  • ترامب: كلينتون تريد حدوداً مفتوحة، وسنرى تدفق كماً هائلاً من سوريا وغيرها من الدول
  • كلينتون عن الهجرة: ترامب بدأ حملته باتهام المكسيكيين بأنهم قتلة ومغتصبين، وهو استخدم عمالاً غير شرعيين لبناء برجه
  • ترامب: أمريكا تحتاج الجدار حول حدودها لتأمين الدولة  
  • كلينتون: ترامب قال إن المرأة يجب أن تُعاقب إذا قررت إجهاض حملها
  • لا مصافحة بين كلينتون وترامب عند صعودهما إلى المسرح
  • انطلاق المناظرة بين كلينتون وترامب

CNN

Viewing photos

(read users comments or add a reply)

« Previous Photo Next Photo »

You are viewing image number 1 of total 1 images.

Advertisement
﻿