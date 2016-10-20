أبرز مقتطفات المعركة الكلامية الأخيرة بين كلينتون وترامب
19 أكتوبر 2016 at 11:14م
شهد حرم جامعة نيفادا في مدينة لاس فيغاس، صباح الخميس، المناظرة الرئاسية الأمريكية الثالثة والأخيرة بين المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، ونظيرته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، والتي تمحورت حول هذه المواضيع: الديون والمستحقات والهجرة والاقتصاد والمحكمة العليا والقضايا الساخنة الأجنبية واللياقة للرئاسة.
نستعرض لكم أبرز مقتطفات المناظرة التي بثتها شبكتنا، وآراء المرشحين الاثنين في الموضوعات التي تم التطرق إليها لحظة بلحظة:
- لا مصافحة بين كلينتون وترامب عند انتهاء المناظرة
- مقدم الجلسة، كريس والاس، يعلن انتهاء المناظرة
- ترامب: لا نستطيع تحمل أربع سنوات أخرى من أوباما وهذا ما سنحصل عليه مع كلينتون
- كلينتون: نحتاج جميع الشعب الأمريكي لجعل الدولة مكانا يصلح لحياة الجميع
- مقدم الجلسة يطلب من المرشحين تقديم تصريحات نهائية لمدة دقيقة واحدة
- كلينتون: لا تزال صورة الطفل في حلب (عمران) عالقة في ذاكرتي
- كلينتون: لن أغلق الباب في وجه اللاجئين السوريين، خاصة الأطفال والنساء
- ترامب: إذا أطحتم بالأسد قد ينتهي بنا المطاف بشخص أسوأ منه في سوريا
- ترامب: الأسد تحالف مع روسيا وإيران، في حين ندعم نحن المعارضة في سوريا
- ترامب: كلينتون هي السبب في سقوط حلب لأن الأسد كان أكثر ذكاء منها وأوباما
- ترامب: الوضع في حلب كارثة ومأساة ولكنها سقطت ولن يُصلحها توقيع وثيقة
- كلينتون: أعتقد أنك (ترامب) أخطر رجل يترشح للرئاسة في التاريخ الحديث
- ترامب: أمريكا لم تكسب شيئا من تدخلنا في العراق، إيران ستسيطر على العراق
- كلينتون: الموصل مدينة سنية وعلى الحدود مع سوريا، وعلينا التخلص من البغدادي كما فعلنا مع بن لادن
- كلينتون: ترامب كذب حول دعمه لغزو العراق
- ترامب: نقاتل من أجل الموصل ولكن غباء الإدارة الأمريكية دفعها للتخلي عن عنصر المفاجأة، ما دفع عناصر داعش للهرب قبل بدء المعركة
- ترامب: خسرنا الموصل بعدما سحبت (كلينتون) جنودنا من العراق
- كلينتون: سوريا تظل مرتعاً للحرب الأهلية طالما استمر تدخل إيران وروسيا فيها
- كلينتون عن الموصل: لن أدعم إرسال جنوداً أمريكيين لاحتلال العراق
- ترامب: لن أجيب سؤال ما إذا كنت سأقبل نتائج الانتخابات، سأخبركم ماذا أفعل عندما يحين الوقت
- كلينتون: كل مرة لا يحصل ترامب على ما يريد، يدعي أن الناس تتآمر ضده
- ترامب: لا يجب السماح لهذه المرأة (كلينتون) بالترشح للرئاسة بعد ما فعلته برسائل بريدها الإلكتروني
- ترامب: لم استخدم مؤسستي الخيرية للإنفاق على أي شيء سوى الأعمال الخيرية
- كلينتون: ترامب استخدم مؤسسته الخيرية لشراء لوحة فنية لنفسه
- ترامب: مؤسسة كلينتون هي مؤسسة إجرامية مدعومة من السعودية وقطر وغيرهما من الدول التي تسيء معاملة النساء
- كلينتون: ترامب هاجم عائلة جندي أمريكي بسبب دينهم
- ترامب: لا أحد يحترم النساء أكثر مني
- ترامب عن تصريحاته الأخيرة حول النساء: لا أعلم أي من السيدات اللاتي اتهمنني بالتحرش، وأعتقد أن حملة كلينتون دبرت الأمر بأكمله
- كلينتون: أنا سعيدة بمقارنة ما فعلته لدولتي خلال الثلاثين سنة السابقة مقابل ما كان يفعله آنذاك ببرنامجه التلفزيوني
- ترامب: كلينتون كان لديها فرصة لإحداث تغيير خلال عملها في السياسة على مدى 30 عاما، لديها خبرة، ولكنها خبرة “سيئة”
- كلينتون: ترامب يشجع الانتشار النووي
- ترامب: أمريكا تحمي السعودية الغنية بأموال طائلة ولكنها لا تدفع لنا شيئاً، وعليها دفع مبالغ مقابل حمايتنا
- ترامب: بوتين كان أكثر دهاء وحيلة من كلينتون في كل جبهة، خاصة في الشرق الأوسط
- كلينتون: بوتين يفضل أن تفوز دمية له بالرئاسة الأمريكية
- ترامب: بوتين لا يريد هذه المرأة (كلينتون) أن تصبح رئيساً
- كلينتون عن تسريبات ويكيليكس: ترامب شجع القراصنة الروس لاختراق والتدخل في الانتخابات
- ترامب: كلينتون تريد حدوداً مفتوحة، وسنرى تدفق كماً هائلاً من سوريا وغيرها من الدول
- كلينتون عن الهجرة: ترامب بدأ حملته باتهام المكسيكيين بأنهم قتلة ومغتصبين، وهو استخدم عمالاً غير شرعيين لبناء برجه
- ترامب: أمريكا تحتاج الجدار حول حدودها لتأمين الدولة
- كلينتون: ترامب قال إن المرأة يجب أن تُعاقب إذا قررت إجهاض حملها
- لا مصافحة بين كلينتون وترامب عند صعودهما إلى المسرح
- انطلاق المناظرة بين كلينتون وترامب
CNN
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