الجيش السّوري يُلقي منشوراتٍ في شرق حلب توضح توزّع المعابر

صباح يوم الخميس، مئات آلاف المنشورات على الأحياء الشّرقيّة لمدينة حلب، حيث يتمركز المسلّحون، توضح توزّع المعابر الإنسانيّة لخروج المدنيّين وتدعو المسلّحين إلى المبادرة إلى تسوية أوضاعهم أو المغادرة. وجاء في المشنورات عبارات تدعو “كلّ من تورّط بحمل السّلاح إلى عدم إضاعة الفرصة والمبادرة إلى تسوية وضعه أو المغادرة”، كما تعرض “تقديم المساعدة لكلّ من يرغب بالخروج”. وخرجت الأربعاء مجموعةٌ من المسلّحين من دون سلاح عبر الممرّات الخاصّة التي فتحها الجيش السوري بالتّنسيق مع الجانب الروسي إلى الرّيف الشمالي للمدينة، إضافة إلى مجموعة من الجرحى والمرضى والمسنين.
(“سانا”)
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