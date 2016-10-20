دمشق تُهدّد بإسقاط أي طائرة تركية تخترق مجالنا الجوي

الخميس، بإسقاط أي طائرة حربية تركية تدخل المجال الجوي السوري، وذلك رداً على غارات جويّة شنّها الجيش التركي، ليل الاربعاء-الخميس في شمال سوريا.
وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان، أن “نظام أردوغان أقدم على ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين الأبرياء باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك، الوردية، حسية، غول سروج، سد الشهباء، إحرص، أم حوش في ريف حلب الشمالي، في تطوّر خطير من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف”، محذّرة من أن أي مُحاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتمّ التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المُتاحة.
وحذّرت القيادة العامة من أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستُؤدي إلى عواقب وخيمة تُهدّد أمن المنطقة واستقرارها وتُسهم في تمدّد الإرهاب وانتشاره.
(سانا)
أقرأ ايضاً
- عبد الباري عطوان: المناظرة الأخيرة بين ترامب وهيلاري كلينتون
- نصف انعطافة تركية نحو الأسد
- خطة أوروبية تمهد للانتقال السياسي في سوريا
- قصف تركي على مواقع كردية شمال حلب: الباب لنا
- محادثات برلين السورية: ضغوط.. ووعود.. ودستور
- موسكو وواشنطن تتفقان على مواصلة الحوار حول حلب
- الجيش السّوري يُلقي منشوراتٍ في شرق حلب توضح توزّع المعابر
- النص الكامل لمقابلة التلفزيون السويسري مع الرئيس الأسد
- 2000 «داعشي» تسلَّلوا إلى سوريا.. والهدف «دويلة» البادية
- الصفقة “السرية” الجديدة: حلب للروس وحلفائهم.. الموصل لامريكا وحلفائها.. والاتفاق الذي توصل اليه اردوغان مع “صديقه” بوتين على انسحاب “النصرة” من حلب اول التطبيقات العملية والأيام المقبلة ستكشف الكثير