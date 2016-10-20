دمشق تُهدّد بإسقاط أي طائرة تركية تخترق مجالنا الجوي

هدّد الجيش السوري،

الخميس، بإسقاط أي طائرة حربية تركية تدخل المجال الجوي السوري، وذلك رداً على غارات جويّة شنّها الجيش التركي، ليل الاربعاء-الخميس في شمال سوريا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، في بيان، أن “نظام أردوغان أقدم على ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين الأبرياء باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك، الوردية، حسية، غول سروج، سد الشهباء، إحرص، أم حوش في ريف حلب الشمالي، في تطوّر خطير من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف”، محذّرة من أن أي مُحاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتمّ التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المُتاحة.

وحذّرت القيادة العامة من أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستُؤدي إلى عواقب وخيمة تُهدّد أمن المنطقة واستقرارها وتُسهم في تمدّد الإرهاب وانتشاره.

(سانا)