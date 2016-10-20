خطة أوروبية تمهد للانتقال السياسي في سوريا

150 قتيلاً بغارة للطيران

التركي على قرى في ريف حلب الشمالي

لقي أكثر من 150 مدنياً سوريا حتفهم جراء غارات تركية على قرى وبلدات: حساجك ـ الوردية ـ حسية ـ غول سروج ـ سد الشهباء ـ إحرص ـ أم حوش في ريف حلب الشمالي، جراء غارات للطيران التركي، بحسب ما أفادت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية.

وأكدت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية أن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين الأبرياء يعد تطوراً خطيراً من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف، وحذرت القيادة العامة الطيران التركي من أن أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية، سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة.

وحذرت القيادة العامة للجيش السوري أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتساهم في تمدد الإرهاب وانتشاره.

الى ذلك، قصفت طائرات تركية مقاتلين أكرادا مدعومين من الولايات المتحدة في شمال سوريا بأكثر من 20 ضربة جوية مما يسلط الضوء على الأهداف المتعارضة للبلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي في ساحة قتال تزداد تعقيدا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقت متأخر إن الطائرات استهدفت مواقع لقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في ثلاث قرى شمال شرقي مدينة حلب كانت القوات قد انتزعتها من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأكد الجيش التركي أن طائراته الحربية نفذت 26 ضربة جوية على مناطق سيطر عليها مؤخرا مسلحو ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا وقتلت ما بين 160 و200 من المسلحين.

وساندت الولايات المتحدة القوات الكردية في قتالها لتنظيم الدولة الإسلامية مما أغضب أنقرة التي ترى وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يشن تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا.

وقال إردوغان في كلمة «من الآن فصاعدا لن ننتظر حتى تأتي المشكلات وتطرق بابنا لن ننتظر حتى نجد النصل على رقابنا لن ننتظر حتى تأتي الجماعات الإرهابية لمهاجمتنا.»

وقال المرصد إن القرى التي تعرضت للقصف هي حسياء وأم القرى وأم الحوش. وتقع على مسافة نحو 30 كيلومترا غربي الباب آخر بلدة كبيرة ما زال يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في شمال غرب سوريا.

ـ اجتماع بروكسل ـ

عرضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على دول الاتحاد الأوروبي الـ28 خطة لفتح «حوار» مع القوى الإقليمية والتمهيد لعملية انتقال سياسي وإعادة البناء في سوريا.

جاء ذلك قبل ساعات من انطلاق قمة أوروبية في بروكسل ستكون الأزمة السورية حاضرة فيها خصوصا ما يتعلق بالدور الذي تلعبه روسيا هناك دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها حصلت على نسخة من الخطة التي تقترح بدء حوار في سياق المجموعة الدولية لدعم سوريا «مع الشركاء الإقليميين الأساسيين من أجل دراسة العواقب التي ستترتب عن عملية انتقال سياسي».

وحسب هذه الخطة فإن الأطراف التي يجب أن يشملها الحوار هي السعودية وإيران وتركيا، «وربما أطراف إقليمية أخرى لديها مصلحة مباشرة أو نفوذ بالنسبة لمستقبل سوريا».

كما دعت إلى أن تشمل المحادثات استطلاع «ما يمكن لمختلف الأطراف الاقليمية رغم خلافاتهم للشروع في التحضير لعمليتي مصالحة ما بعد النزاع وإعادة إعمار ناجحتين في سوريا» مع التشديد على «ضرورة تفادي تفكك سوريا إلى دويلات نتيجة الحرب الأهلية، وذلك للسماح بهزيمة داعش والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة السورية مع درجة من المركزية الإدارية إذا أمكن».

على صعيد آخر، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن القمة الأوروبية التي عقدت في بروكسل ستعبر عن إدانتها الشديدة لمشاركة روسيا في عمليات قصف الأحياء الشرقية لحلب السورية وستطالب بوقف «فوري» للأعمال القتالية.

وقالت الوكالة إن الاجتماع تبنى العبارات التي وردت بهذا الشأن خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ الاثنين الماضي.

لكنها أضافت أنه مع تباين الآراء بين الاعضاء ال28، فإن الموقف الأوروبي لن يتطرق إلى إمكان فرض عقوبات فردية على السلطات الروسية، وفق ما توقعت مصادر دبلوماسية متطابقة. وكانت ثلاث من المجموعات التسع في البرلمان الأوروبي، وأولها الحزب الشعبي الأوروبي (يمين وسط) قد طالبت الأربعاء بأن تقرر القمة الأوروبية معاقبة روسيا، واعتبر أعضاء يمثلون 45% من البرلمان أن الوضع في حلب يتدهور يوما بعد يوم وأنه «منذ حصار سراييفو لم يشهد العالم مأساة إنسانية مماثلة».

ـ الجمعية العامة ـ

من جهة اخرى، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس جلسة غير رسمية خصصتها لبحث الأزمة الإنسانية في حلب بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ينهي قصف النظام السوري وحليفته روسيا على المدينة.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي إلى سوريا ستفان دي ميستورا هذه الجلسة التي تعقد بمبادرة من كندا و69 دولة أخرى.

وبحسب سفير كندا في الأمم المتحدة مارك – أندريه بلانشار فإن هذا الاجتماع اتاح للدول الأعضاء الاطلاع على حجم الأزمة الإنسانية في سوريا ولكنه لن يفضي إلى أي تحرك فوري.

ـ دي ميستورا يرحب بهدنة حلب ـ

الى ذلك، رحب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بالهدنة الإنسانية التي دخلت حيز التنفيذ في حلب، لكنه نفى أن تكون هذه الهدنة بداية لتنفيذ خطته الخاصة بإخراج «النصرة» من المدينة

وأوضح دي ميستورا خلال مؤتمر صحفي بجنيف، أن الأمم المتحدة ترحب بأي هدنة في حلب، ولو كانت أحادية الجانب، وتابع أنه سيتم الاستفادة من فترة الـ 11 ساعة التي أعلنت عنها روسيا كهدنة، للشروع في عمليات إجلاء المرضى والمصابين ولنقل المساعدات إلى الأحياء الشرقية. لكنه أعرب عن أمله في تمديد الهدنة لعدة أيام.

واستدرك المبعوث الأممي قائلا: «إننا في الأمم المتحدة نعتبر هذه الهدنة ردا مباشرا على المطالب بإجلاء المرضى والمصابين وتقديم المساعدات الطبية لهم داخل أحياء حلب الشرقية، وهو أمر يزداد إلحاحا نظرا للدمار الذي لحق بالمؤسسات الطبية. وكان هذا الطلب الأممي على طاولة المفاوضات منذ أسابيع، وكان مقدمة للبدء في تنفيذ ما يسمى بخطة دي ميستورا».

وشدد قائلا: «لكن هذه الهدنة ليست بداية لخطة دي ميستورا التي تهدف إلى وقف الأعمال القتالية في حلب بشكل دائم. ولم نبدأ بتنفيذ الخطة بعد، بل نتحدث في الوقت الراهن عن إجلاء المرضى والمصابين».

وأعاد دي ميستورا إلى الأذهان أن خطته تنص على خروج «النصرة» من أحياء حلب الشرقية، مؤكدا أن التنظيم لم يقبل اقتراحه بعد. وذكر بأن خطته تنص أيضا على الحفاظ على هيئات السلطة المحلية الراهنة في أحياء المدينة الشرقية، وهو أمر لم تقبله حتى الآن الحكومة السورية.

بدوره، قال المستشار الخاص ومنسق الشؤون الإنسانية لسوريا، يان إيغلاند، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن الأمم المتحدة تتوقع أن يستمر وقف القصف على أحياء حلب الشرقية لمدة 11 ساعة يوميا حتى الاثنين المقبل. وأكد أن عمليات الإجلاء ستبدأ اليوم.

وأوضح: «أعلنت روسيا بشكل أحادي عن فترات تهدئة إنسانية، بدأت امس.لكننا لم نتمكن من بدء إجلاء المرضى والمصابين، لأننا لم نتلق حتى الآن الضوء الأخضر لفرقنا العاملة في الميدان لبدء عمليات الإجلاء التي ستشكل المرحلة الأولى للعملية الإنسانية».

وتوقع إيغلاند بأن يتم إجلاء عدة مئات من المرضى والمصابين، وأفراد عائلاتهم من حلب حتى يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن الأمم المتحدة تأمل في مواصلة عمليات الإجلاء بعد ذلك.

واستدرك، قائلا: «أكدت روسيا أنه سيكون لدينا 11 ساعة كل يوم، لأن فترة 8 ساعات غير كافية». وتابع أن فصائل المعارضة المسلحة أكدت أيضا موافقتها على إجراء عمليات الإجلاء للمرضى والمصابين الذين سيقررون بأنفسهم، ما إذا كانوا يريدون التوجه إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في حلب، أو إلى إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة. كما تعهدت المعارضة بوقف العمليات القتالية خلال فترات التهدئة.

وشدد إيغلاند على أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على نقل المساعدات الغذائية إلى حلب الشرقية، لكن الأمم المتحدة تعمل على مدار الساعة من أجل الحصول على التراخيص الضرورية من الحكومة السورية لإرسال المساعدات.

ـ روسيا تمدد الهدنة ـ

وأكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، عن تمديد الهدنة الإنسانية، التي دخلت حيز التنفيذ في حلب السورية لـ 24 ساعة أخرى.

وقال شويغو، امس: «بإيعاز من القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، اتخذنا القرار بتمديد الهدنة الإنسانية لمدة 24 ساعة. وأيدت قيادة الجمهورية العربية السورية تمديد الهدنة».

وكانت الهدنة التي أعلنت عنها موسكو ودمشق بصورة أحادية، قد دخلت حيز التنفيذ في الساعة الثامنة صباح امس، بغية تمكين المنظمات الدولية من إيصال المساعدات إلى أحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، وإجلاء المرضى والمصابين. وكان الطيران الروسي والسوري قد علق الطلعات في سماء حلب منذ يوم الثلاثاء الماضي.

من جانب آخر، تحدثت وكالة «رويترز» عن نية الجيش السوري الالتزام بوقف إطلاق النار من الفجر وحتى غروب الشمس لـ 4 ايام.

ـ سوريا: وقف إطلاق النار في حلب ـ

وقال الجيش السوري إن وقفا لإطلاق النار من جانب واحد دخل حيز التنفيذ للسماح للمعارضة بمغادرة شرق حلب المحاصر في خطوة رفضتها المعارضة التي قالت إنها تعد لهجوم مضاد.

وكانت وسائل إعلام رسمية قد قالت إن الجيش فتح معابر في منطقتين محددتين في بستان القصر وبالقرب من طريق الكاستيلو بشمال حلب حيث أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي حافلات خضراء في الانتظار.

وقال الجيش السوري يوم الأربعاء إنه سيلتزم بوقف مؤقت لإطلاق النار للسماح للمدنيين المحاصرين بالخروج وإنه تراجع عن مواقعه للسماح لمقاتلي المعارضة بمغادرة المدينة عبر ممرين محددين.

وأذاعت قناة الميادين اللبنانية المؤيدة للحكومة السورية تغطية حية عند أحد المعابر وفيها يوجه الجيش نداء عبر مكبر صوت يتعهد فيه بخروج آمن ويقول «حافظوا على عائلاتكم.»

وأبلغ الجيش الناس أنه سيقدم لهم كل أشكال المساعدة من المأوى إلى أطباق الطعام الساخنة والمنشآت التي توفر العلاج الطبي.

وكالات