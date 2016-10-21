واشنطن: علينا التفكير بالرقة

رأى مساعد وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، أمس، أن على «التحالف الدولي» الذي تقوده بلاده استعادة مدينة الرقة «عاصمة» تنظيم «داعش» في سوريا، بعد الانتهاء من معركة الموصل. وقال بلينكن في حديث لإذاعة «ارتي ال» الفرنسية إن «الموصل تطرح أمامنا فرصة ملحّة، لكن أيضاً الرقة. لدينا فرصة استعادة هذه الخلافة الجغرافية، والقضاء عليها. يتعين علينا القيام بالأمرين، الموصل في العراق والرقة في سوريا». وأضاف المسؤول الثاني في وزارة الخارجية الأميركية أنه «بعد الموصل سنفكر في الرقة بالتأكيد. الرقة أمر ضروري، فمن هذه المدينة يخطط داعش للهجمات الخارجية. الرقة هي العاصمة الحقيقية له»، معتبراً أن باريس «كانت على حق» عندما شددت على المسار السوري من أجل التصدي للتنظيم الإرهابي. (أ ف ب)