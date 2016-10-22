واشنطن بوست : مناظرة كلينتون وترامب كشفت هشاشة الديموقراطية الاميركية

قبل 20 يوما من موعد الانتخابات الاميركية في 28 تشرين الثاني ومع ترجيح كافة الاستطلاعات فوز المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون، قال الكاتب في صحيفة واشنطن بوست مايكل غيرسون إنه ولأول مرة بحياته السياسية يشاهد الهشاشة في قلب الديمقراطية الأميركية عندما كان يستمع للمناظرة الثالثة والأخيرة بين المرشحين للرئاسة الأميركية. وأشار غيرسون إلى أن طبيعة التحزب المتطرف تدفع إلى تحويل الخلافات الصادقة إلى حقائق بديلة وتدفعنا إلى الإيمان بأن ممثل فريقنا الأيديولوجي جيد وقوي وعلى حق دائما، وأن الإقرار بحقائق لا تنسجم مع هذه المسلمات يعتبر خيانة. وأوضح أن المناظرة الأخيرة كانت اختبارا مناسبا للتطرف، وأن الجمهوريين الذين يعتقدون أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب هو الفائز في المناظرة ينطبق عليهم تعريف التطرف تماما. وقال غيرسون إنه يختلف إلى حد كبير مع المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ولكنه لا يستطيع إلا الحكم على ترامب بأنه غير مؤهل للترشح إلى منصب الرئاسة.

مجرد شغب

واستعرض الكاتب سير المناظرة بين المرشحين، ووصف النقاش بينهما بعد نصف ساعة من بداية المناظرة بأنه مجرد شغب، وقال إن المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون كانت تناقش كمحامية قوية وتستخدم كلمات ترامب نفسها وآراءه وهفواته لتحقق هدفها الرئيسي وهو توجيه الشتائم والاتهامات له. ووصف ترامب بأنه جاهل إلى حد الصدمة فيما يتصل بالقضايا التي تواجه أي رئيس أميركي، كما أنه غير قادر على صياغة حجج مفهومة، وأنه يلتف حول الأسئلة المتعلقة بتمويل الحملة والسياسة الخارجية بأفكار ضحلة وكسولة، وأنه أقل مستوى من طالب بالمدرسة الثانوية في هذه القضايا. ومن ضمن الانتقادات اللاذعة لترامب، أشار الكاتب إلى أن اتخاذه عدم الوثوق في النظام الانتخابي لأميركا إستراتيجية له، ورفضه التعهد بقــبول نتائج الانتخابات أمران لا يؤهلانه للترشح إلى الرئاســة أصــلا. وقال إن الإيمان بنزاهة النظام الانتخابي وعدالته في أميركا تم بتضحيات كبيرة وخلال تاريخ طويل من النضال الشجاع، «لكن ترامب لا يشعر بوزن تاريخ لا يعرف شيئا عنه»، وأعرب عن استغرابه لموافقة الحزب الجمهوري على ترشيح هذا الرجل. من جهتهما تبادل المرشحان في انتخابات الرئاسة الأميركية الجمهوري دونالد ترامب والديموقريطية هيلاري كلينتون النكات اللاذعة في أثناء مأدبة غداء خيرية أقيمت في مدينة نيويورك. وصرح ترامب مازحا: «قالت لي هيلاري إنها تريد أن أصبح مبعوثا لها في أفغانستان أو العراق، إذا فازت بشكل ما في الانتخابات. أنا سأستطيع أن أقوم بالاختيار». كما أعلن ترامب أن «أول مرة لم تتلق هيلاري كلينتون أجرة عن ذلك، عندما ألقت كلمة أمام ممثلي الشركات الكبرى». يذكر أن الملياردير دونالد ترامب كان اتهم هيلاري كلينتون مرارا بتورطها في الفساد، وقال إنها تلقت ملايين الدولارات مقابل إلقاء «المحاضرات» أمام موظفي الشركات الكبرى. من جهتها أعلنت كلينتون أن كلمات ترامب تكتب باللغة الروسية أولا وتترجم لاحقا إلى اللغة الانكليزية! وقالت كلينتون: «هل لاحظتم أنه لا توجد هنا شاشة تلقين، ربما هذه فكرة جيدة لأن دونالد أطفأ مؤخرا شاشة تلقين خاصة به.(في يوم 14 تشرين الأول أطفأ ترامب شاشة تلقين أثنا كلمته في ولاية نورث كارولين. وقال إنه سيلقي كلمة من دون مساعدة شاشة تلقين)، وواصلت كلينتون «أنا أستطيع أن أفهم ذلك لأن من الصعب متابعة شاشات التلقين، وأنا واثقة بأنه من الصعب للغاية المتابعة إذا كانت الترجمة تجري من اللغة الروسية !». كانت كلينتون وممثلو مقرها الانتخابي اتهموا ترامب في وقــت ســابـق بالإرتباط مع السلطات الروسية، غير أن ترامب ينفي ذلك بحسـم.