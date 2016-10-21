الجيش السوري يتقدم على حساب “داعش” في دير الزور

تقدم الجيش السوري

على حساب جماعة “داعش” الارهابية في دير الزور، امس الخميس، بالتزامن مع غارات على الأحياء الخاضعة لسيطرة داعش في المدينة.

وبحسب “شام تايمز” قالت مصادر إعلامية محلية، إن الجيش السوري سيطرت على أجزاء من منطقة حويجة صكر بعد اشتباكات مع “داعش”.

وحسب ذات المصادر، فإن الطيران الحربي شن 10 غارات جوية على حيي والصناعة والحويقة ومحيط جسر السياسية في ديرالزور.

وفي التفاصيل فان القوات السورية مدعومة بقوات حليفة ورديفة، شنت هجوما على مواقع لتنظيم الدولة، وتمكنت من التقدم بأجزاء من حي “حويجة صكر”.

ويسعى الجيش السوري لاستغلال انشغال “داعش” بمعركة الموصل، ونقله لعدد كبير من عناصره في دير الزور باتجاهها لتحقيق مكاسب على الأرض.