هدنة حلب في يومها الثّالث: هدوءٌ حذر

ساد الهدوء الحذر،

يوم السّبت، مدينة حلب في ثالث أيّام وقفٍ لإطلاق النّار أعلنته موسكو، في وقتٍ أكّدت روسيا أنّ قرار تمديد الهدنة ليس مرتبطاً بها بل بالخطوات التي “سيتّخذها الطّرف الآخر”.

وأكّد “المرصد السّوري لحقوق الإنسان” عدم وجود تقارير عن ضربات جوية سورية أو روسية على شرق حلب الخاضعة لسيطرة المسلّحين، موضحاً أنّ “عمليّات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفّذ بعد”.

إلى ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” عن نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي ريابكوف قوله “سنرى كيف ستسير الأحداث اليوم، لقد صرّحت القيادة العليا أنّ هذا الأمر ليس مرتبطاً بروسيا، إنّما مرتبطٌ بقدرٍ كبير بما إذا كان الطرف الآخر سيمشي في هذا الاتجاه أولاً”.

وكانت موسكو أعلنت الجمعة تمديد الهدنة ليومٍ إضافيّ تنتهي عند السّاعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق.

(رويترز، “روسيا اليوم”)