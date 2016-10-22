هدنة حلب في يومها الثّالث: هدوءٌ حذر

يوم السّبت، مدينة حلب في ثالث أيّام وقفٍ لإطلاق النّار أعلنته موسكو، في وقتٍ أكّدت روسيا أنّ قرار تمديد الهدنة ليس مرتبطاً بها بل بالخطوات التي “سيتّخذها الطّرف الآخر”.
وأكّد “المرصد السّوري لحقوق الإنسان” عدم وجود تقارير عن ضربات جوية سورية أو روسية على شرق حلب الخاضعة لسيطرة المسلّحين، موضحاً أنّ “عمليّات الإجلاء الطبية وتوصيل المساعدات لم تنفّذ بعد”.
إلى ذلك، نقلت وكالة “نوفوستي” عن نائب وزير الخارجيّة الروسي سيرغي ريابكوف قوله “سنرى كيف ستسير الأحداث اليوم، لقد صرّحت القيادة العليا أنّ هذا الأمر ليس مرتبطاً بروسيا، إنّما مرتبطٌ بقدرٍ كبير بما إذا كان الطرف الآخر سيمشي في هذا الاتجاه أولاً”.
وكانت موسكو أعلنت الجمعة تمديد الهدنة ليومٍ إضافيّ تنتهي عند السّاعة السابعة مساءً بتوقيت دمشق.
(رويترز، “روسيا اليوم”)
أقرأ ايضاً
- الجيش السوري يتقدم على حساب "داعش" في دير الزور
- الجيش يُرسل تعزيزات وبوتين يراهن على نهاية وشيكة استعدادات تتكثف لمنازلة حاسمة في حلب
- عبد الباري عطوان: المناظرة الأخيرة بين ترامب وهيلاري كلينتون
- نصف انعطافة تركية نحو الأسد
- خطة أوروبية تمهد للانتقال السياسي في سوريا
- قصف تركي على مواقع كردية شمال حلب: الباب لنا
- محادثات برلين السورية: ضغوط.. ووعود.. ودستور
- موسكو وواشنطن تتفقان على مواصلة الحوار حول حلب
- دمشق تُهدّد بإسقاط أي طائرة تركية تخترق مجالنا الجوي
- الجيش السّوري يُلقي منشوراتٍ في شرق حلب توضح توزّع المعابر