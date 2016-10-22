إردوغان: تركيا “ملتزمة” بالتقدم نحو مدينة الباب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان

يوم السبت إن القوات المدعومة من تركيا سوف تتقدم نحو مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية مؤكدا إصرار أنقرة على طرد المتشددين والمقاتلين الأكراد السوريين من المناطق القريبة من حدودها.

وبدأ مقاتلون يحاربون تحت راية الجيش السوري الحر تدعمهم دبابات وقوات خاصة وضربات جوية تركية عملية في أغسطس آب وسيطروا على مدينة جرابلس الحدودية من الدولة الإسلامية دون مقاومة كبيرة.

وعزز مقاتلو المعارضة السورية منذ ذلك الحين مكاسبهم وأصبحوا يسيطرون حاليا على منطقة تمتد على مسافة نحو 1270 كيلومترا مربعا في شمال سوريا. وعلى الرغم من أن تركيز تركيا الأساسي كان على طرد الدولة الإسلامية من جرابلس إلا أن أغلب جهودها ذهبت في اتجاه وقف تقدم المقاتلين الأكراد السوريين.

قال إردوغان في خطاب ألقاه في افتتاح مركز تعليمي في إقليم بورصة “يقولون ’لا تذهبوا إلى الباب’. نحن ملتزمون بذلك سنذهب إلى هناك… يجب أن نقيم منطقة خالية من الإرهاب.”

وقال إردوغان أيضا إن تركيا ستفعل كل ما يلزم مع شركائها في التحالف في مدينة الرقة لكنها لن تعمل مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري.

وتسببت الخلافات بشأن سوريا في حدوث توتر بين تركيا والولايات المتحدة الحليفتين في حلف شمال الأطلسي. وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية السورية في المنطقة وتعتبرها شريكا فاعلا في القتال ضد الدولة الإسلامية. وتخشى تركيا من أن تقدم المقاتلين الأكراد في سوريا سيشجع الانفصاليين الأكراد على أراضيها.

وأكد الجيش التركي يوم السبت أنه استهدف 72 موقعا للدولة الإسلامية و50 موقعا للمقاتلين الأكراد السوريين في شمال سوريا بحلول الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.