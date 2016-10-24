الجيش السوري يسيطر على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب

استعاد الجيش السوري،

الأحد، سيطرته بالكامل على كتيبة الدفاع الجوي جنوب حلب، بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المُسلّحة التابعة لـ”جيش الفتح”. ونقلت وكالة “سانا” السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله إن وحدات الهندسة التابعة للجيش السوري تقوم حالياً بعمليات تمشيط داخل الكتيبة، وبتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي يُخلّفها المُسلّحون وراءهم. وأوضح المصدر ذاته أن سيطرة الجيش السوري على كتيبة الدفاع “الجوب” تُمكّنه من السيطرة نارياً على تلة بازو والراشدين 5 والبريج في المنطقة ذاتها.

إلى ذلك، نفّذ الطيران السوري طلعات مُكثّفة على تجمّعات وتحصينات لمُسلّحين تابعين لتنظيمي “جبهة النصرة” و”داعش”، في ريفي حمص الشمالي والشرقي.

كما أفادت مصادر عسكرية بأن اشتباكات دارت، السبت، بين وحدات من الجيش ومُسلّحين، تمكّن خلالها الجيش من تدمير مقرّات وخطوط إمدادهم في وادي سليم شرق قرية القنيطرات على اتجاه تلبيسة، وفي قرية كفرلاها بمنطقة الحولة.

وإلى الشرق من مدينة حمص بنحو 120 كيلومتراً، نفّذ الطيران الحربي السوري غارات مُكثّفة على إرهابيين من تنظيم “داعش”، ودمّر لهم تحصينات وآليات مُزوّدة برشّاشات متوسطة وثقيلة في محيط حقل شاعر للغاز.

(“سانا”)