داعش يهدد باقتحام دمشق من محورين

هدد تنظيم “داعش” باقتحام قلب العاصمة السورية دمشق، مشيراً إلى أن المعارك في مناطق سيطرته بجنوب العاصمة لن تحسم إلا بالقتال ضد النظام السوري و الفصائل السورية المسلحة.

واستعرض التنظيم في إصدار جديد بث منتصف ليلة السبت جانباً من معارك قديمة للتنظيم في مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوبي دمشق ضد الفصائل المسلحة ، اتهمها بعقد الهدن مع النظام وعدم تطبيق ‹الشريعة›.

وأشار التنظيم إلى أن المرحلة التي سيطرت فيها فصائل على مخيم اليرموك اتسمت بالنزاع بين الفصائل متهما إياها بـ «العمالة للنظام السوري».

وأظهر الشريط المصور الذي حمل عنوان قراع الأحزاب بداية تمدد التنظيم في مخيم اليرموك انطلاقا من الحجر الأسود، وجانباً من اشتباكات التنظيم مع باقي الفصائل، خاصة جبهة النصرة، والتي انتهت بسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على معظم حيي مخيم اليرموك والتضامن المجاورتين لحي الحجر الأسود معقل التنظيم في ريف دمشق الجنوبي.

وأورد التنظيم جانباً من نشاطاته في مخيم اليرموك بعد السيطرة على معظمه، حيث تظهر لقطات الفيديو قيام عناصر من التنظيم بجلد شاب بتهمة الزنا وإعدام آخر بتهمة ‹سب الذات الإلهية›، إضافة إلى نشاطات مدنية أخرى.

وشدد التنظيم على أنه لن يكتفي ببعض المناطق في جنوب العاصمة السورية بل هدد باقتحام قلب دمشق قريباً قائلاً: «وتبقى أعين المجاهدين على قلب دمشق فتربصوا إنا معكم متربصون».

وكان تقرير مصور أصدره تنظيم “داعش”، مطلع الشهر الجاري، كشف عن عناصر من التنظيم يقومون بتدريبات بدنية على الاقتحام والقفز على الحواجز، في حي الحجر الأسود، وبحسب اللقطات فإن التدريبات تشير إلى أنها قوة للمهام الخاصة وتحضيرات لحرب الشوارع.

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