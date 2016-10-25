موسكو: سنستهدف الهاربين من الموصل إلى سوريا ﻿

أعلن رئيس إدارة العمليات

في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي أن قوات بلاده الجوية تراقب منطقة الحدود السورية ــ العراقية «بشكل دقيق»، وهي مستعدة لتوجيه ضربات جوية مباشرة للإرهابيين الذين قد يحاولون الدخول نحو الأراضي السورية.

وأشار إلى أن العديد من عناصر تنظيم «داعش» يتحركون من العراق باتجاه سوريا، موضحاً أنه وصل أصلاً ما يقارب 300 إرهابي منهم إلى مدينة دير الزور، قادمين من الموصل العراقية.

ورأى أن عمليات «التحالف الدولي» الجارية لطرد تنظيم «داعش» من مدينة الموصل، لم تحقق حتى الآن أي «تقدم مهم».

(تاس)