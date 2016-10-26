وزير الدفاع الأميركي : الرقة هدفنا وبدأنا عزلها – الجيش السوري وحلفاؤه أكملوا استعداداتهم لمعركة حلب

كل الاستعدادات اكتملت

لمعركة حلب بعد ان دفع الجيش السوري وحلفاؤه بتعزيزات كبيرة، وتمكن من السيطرة على تلة بازو الاستراتيجية. كما احبطت وحدات من الجيش السوري هجوما لجيش الفتح على كتيبة الدفاع الجوي في ريف حلب الجنوبي. واشار مصدر في الجيش السوري الى ان الهجوم تم صدّه، علما ان الجيش السوري وحلفاءه كانوا قد استعادوا كتيبة الدفاع الجوي خلال ايام.

التقدم الميداني للجيش السوري جعله يتحكم بمواقع المسلحين في خان طومان وصولا الى مشروع 1070 السكني والراشدين 14. وقد نفذ المسلحون هجمات عديدة لاستعادة «التلة» وتم احباطها جميعاً، كما ارسل الجيش السوري وحلفاؤه قسماً من التعزيزات باتجاه مدينة الباب.

في المقابل، كثفت الطائرات الروسية غاراتها على ريف إدلب لليوم الثاني، ولا سيما بلدة جسر الشغور التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة بريف إدلب الغربي، في حين سقط قتلى وجرحى في حلب وريفها.

وتأتي هذه الغارات المكثفة في الوقت الذي تحاول فيه قوات النظام السوري السيطرة على مواقع المعارضة المسلحة في منطقة متصلة بين ريف إدلب الغربي وريف اللاذقية الشمالي، وأدى القصف إلى سقوط جرحى من المدنيين.

وكانت الطائرات الروسية قد شنت غارات على مبنى المجلس المحلي وسط مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الشمالي الغربي، وخان شيخون وكفر عويد في ريفها الجنوبي.

وفي هذا الاطار، قال الجيش التركي، إن مقاتلين من المعارضة في شمال سوريا تدعمهم أنقرة سيطروا على 3 مناطق خلال الساعات الـ24 الماضية بعد طرد «داعش».

وأضاف الجيش إن مدافع هاوتزر تركية قصفت 72 هدفا تابعا للتنظيم المتشدد «داعش» و15 هدفا آخر لـ«وحدات حماية الشعب الكردي»، في سياق عملية «درع الفرات» التي بدأت في آب وتحظى بدعم من طائرات ودبابات تركية.

وذكر بيان للجيش أنه بدعم من القوات البرية والجوية نجح مقاتلو المعارضة السورية في «بسط سيطرة على نطاق واسع» على مناطق تويس والغرز وتلتانة جنوب أخترين، مضيفا أن 5 من مقاتلي المعارضة قتلوا، في حين أصيب 28 آخرون في أحدث اشتباكات. وأضاف أن الهجوم يمثل فيما يبدو أول تقدم تحرزه المعارضة السورية منذ أيام، وهو ما يوسع المساحة التي تم السيطرة عليها منذ بدء العملية إلى 1280 كيلومترا مربعا.

وقال البيان إن طائرات تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت 4 ضربات جوية أسفرت عن مقتل 4 من مقاتلي «داعش» وتدمير مبنيين ومركبتين.

وكانت قوات من المعارضة تدعمها تركيا منضوية تحت لواء «الجيش السوري الحر» عبرت إلى شمال سوريا في 24 آب حيث انتزعت السيطرة على مدينة جرابلس الحدودية من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» دون أي مقاومة تذكر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن القوات المدعومة من تركيا ستواصل تقدمها نحو مدينة الباب الواقعة تحت سيطرة التنظيم المتشدد والتي كانت القوات على مسافة نحو 15 كيلومترا منها.

وعلى صعيد آخر، أفاد مراسلRT في سوريا بأن الطيران التركي استهدف صباح امس مخيما للنازحين على أطراف قرية البرج الواقعة في ريف الباب الشمالي، وتسببت الغارة بمقتل عائلة كاملة متكونة من أم وأب مع 4 أطفال.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تركيا ستتخذ إجراءاتها ضد وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا ما لم ينسحب المقاتلون من منبج إلى شرق نهر الفرات.

أدلى تشاووش أوغلو بهذه التصريحات خلال مقابلة مع قناة (كانال 24) التلفزيونية. وتدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب الكردية في قتالها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا لكن تركيا تعتبرهم جماعة إرهابية.

وزير الدفاع الأميركي: سنعزل الرقة

من جهته، اعلن وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، إن هدف التحالف الدولي بقيادة واشنطن، بعد معركة تحرير الموصل من تنظيم «داعش»، هو الرقة السورية.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، أن الولايات المتحدة ستواصل تسريع جهود التحالف الدولي للقضاء على تنظيم «داعش»، لافتا إلى أنه «يشعر بالرضا» عن سير المعارك في الموصل أثناء زيارته إلى العراق.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان، في العاصمة الفرنسية باريس، أعقب اجتماعات حلف الناتو، أشار كارتر الى أنه تم بحث سبل تعزيز التحالف الذي شُكّل لمواجهة هذه التحديات.

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن الهدف الرئيس والأساسي يتمثل في القضاء على معاقل تنظيم «داعش»، معرجا بالقول: «يجب أن نكون مستعدين لأي احتمال بعد هزيمة «داعش» في سوريا والعراق».

وأفاد الوزير الأميركي بأن عودة المقاتلين الأجانب الذين انضموا إلى صفوف «داعش» لبلادهم يشكل تهديدا كبيرا.

وكان كارتر قد دعا، إلى بدء عملية لعزل تنظيم «داعش» في مدينة الرقة السورية بالتزامن مع الهجوم على مدينة الموصل، معقل التنظيم في العراق.

وصرح كارتر، خلال زيارة إلى إقليم كردستان العراق لبحث العملية الدائرة لاستعادة الموصل من التنظيم، بالقول: «نريد أن نرى بدء عملية عزل حول الرقة بالسرعة الممكنة».

وأعلن وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة وحلفاءها باشروا عملية التحضير لمعركة تحرير الرقة وبدأت بإعداد أرضية لعزل المدينة قبل انطلاق الأعمال القتالية الواسعة فيها.

وأضاف وزير الدفاع الأميركي: «نعمل مع شركائنا في سوريا للقيام بذلك»، مضيفا: «ستكون العمليتان متزامنتين».

وشنت القوات العراقية عملية واسعة، الأسبوع الماضي، لاستعادة الموصل، آخر مدينة كبيرة يسيطر عليها التنظيم في العراق. وتقود الولايات المتحدة تحالفا دوليا يوفر دعما للعملية من خلال شن ضربات جوية وتدريب القوات العراقية ونشر مستشارين على الأرض.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إن مجموعة بحرية قتالية روسية يعتقد أنها تتجه إلى سوريا يمكن أن تستغل في استهداف المدنيين في حلب المحاصرة. وأوضح في مؤتمر صحفي أنه قد يتم استخدام هذه القطع البحرية لزيادة قدرات روسيا في القصف. وصرح بأن «الخوف هو استخدام هذه المجموعة لزيادة الضربات الجوية ضد المدنيين في حلب».

روسيا تمدد تعليق تحليق الطيران

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات العسكرية الروسية والسورية لم تشن أي ضربات جوية على حلب خلال الأيام السبعة الأخيرة، مما يتناقض مع تقارير عديدة ترصد القصف والتصعيد في حلب منذ السبت الماضي واللذين أوقعا قتلى وجرحى من المدنيين.

وقال الجنرال الروسي إيغور كوناشينكوف في بيان «توقفت تماما طلعات القوات الجوية الروسية والسورية فوق حلب خلال الأيام السبعة الأخيرة».

وذكر ان هناك ستة «ممرات انسانية» في شرق حلب مفتوحة حاليا، وأن 48 امرأة وطفلا غادروا المدينة فيوقت متأخر الليلة الماضية برفقة ضباط من الجيش الروسي.

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن موسكو ودمشق ستمددان تعليق طلعات الطيران الروسي والسوري في سماء حلب وريفها.

وأكد رئيس إدارة العمليات في هيئة أركان القوات المسلحة الروسية، الفريق سيرغي رودسكوي، أنه «تم التعليق الكامل لتحليقات القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية السورية في منطقة عمقها 10 كيلومترات حول مدينة حلب، وسيتم تمديد حظر شن الطيران الروسي والسوري ضربات في محيط هذه المدينة». وأشار رودسكوي إلى أن روسيا تمكنت من إقناع الجيش السوري بالموافقة على هذه الخطوة وعدم الانجرار وراء استفزازات المسلحين.

موسكو: المفاوضات حول حلب صعبة

وأكد سيرغي ريباكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن المشاورات الجارية في جنيف السويسرية بين الدول المشاركة في مفاوضات لوزان، تواجه صعوبات وعراقيل.

وكان خبراء عسكرون، من روسيا والولايات المتحدة والسعودية وقطر وتركيا، قد شاركوا الأسبوع الماضي في مشاورات جرت بجنيف، لبحث سبل الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة في حلب، وتحسين الوضع الإنساني في المدينة، واستعادة وقف إطلاق النار.

لكن ريابكوف أكد في تصريح أنه لم يتم إحراز أي تغييرات أو حركة إلى الأمام في سياق المشاورات.

وتابع ريابكوف ان الوضع حول تسوية الازمة السورية، يبقى بلا تغيير.