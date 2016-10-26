معلومات عن المطرانين المخطوفين في سوريا

قالت رئيسة دير مار

يعقوب الأم أغنيس مريم الصليب إن المطرانين السوريين المخطوفين منذ عام 2013، مازالا على قيد الحياة، لكنهما معتقلان في الرقة معقل تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأوضحت الأم أغنيس خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو يوم الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس تلقت معلومات تفيد بأن المخطوفين يوحنا ابراهيم (مطران حلب للسريان الأرثوذكس) وبولس يازجي (مطران حلب للروم الأرثوذكس)، متواجدان في الرقة.

وتابعت أن الكنيسة تصلي وتأمل في أن يتم الإفراج عن المطرانين قبل بدء الهجوم الحاسم على الرقة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إعدام المطرانين إبراهيم ويازجي (وهو شقيق البطريرك الأنطاكي الحالي يوحنا العاشر)، لكن مصادر كنيسية نفت تلك الأنباء وأكدت أن المخطوفين مازالا على قيد الحياة.

(روسيا اليوم)