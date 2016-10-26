معلومات عن المطرانين المخطوفين في سوريا

يعقوب الأم أغنيس مريم الصليب إن المطرانين السوريين المخطوفين منذ عام 2013، مازالا على قيد الحياة، لكنهما معتقلان في الرقة معقل تنظيم “داعش” الإرهابي.
وأوضحت الأم أغنيس خلال مؤتمر صحفي عقدته في موسكو يوم الخميس 26 أكتوبر/تشرين الأول، أن بطريركية أنطاكية للروم الأرثوذكس تلقت معلومات تفيد بأن المخطوفين يوحنا ابراهيم (مطران حلب للسريان الأرثوذكس) وبولس يازجي (مطران حلب للروم الأرثوذكس)، متواجدان في الرقة.
وتابعت أن الكنيسة تصلي وتأمل في أن يتم الإفراج عن المطرانين قبل بدء الهجوم الحاسم على الرقة.
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن إعدام المطرانين إبراهيم ويازجي (وهو شقيق البطريرك الأنطاكي الحالي يوحنا العاشر)، لكن مصادر كنيسية نفت تلك الأنباء وأكدت أن المخطوفين مازالا على قيد الحياة.
(روسيا اليوم)أقرأ ايضاً
- وزير الدفاع البريطاني: انطلاق معركة الرقة خلال أسابيع - سابقة «أطلسية» في التزاحم مع موسكو: توتر يفوق خطورة الحرب الباردة
- أردوغان: «حلب لأهلها».. نريد الباب ومنبج الالتباس السوري بين روسيا وتركيا
- رسائل سورية للأتراك: هل ارتفع احتمال المواجهة؟
- «المقاومة السورية» تراهن على الشرعية والسلاح
- الاستخبارات الأمريكية: روسيا قد تسقط مقاتلاتنا في أجواء سوريا
- وزير الدفاع الأميركي : الرقة هدفنا وبدأنا عزلها - الجيش السوري وحلفاؤه أكملوا استعداداتهم لمعركة حلب
- حلب مطوّقة بالمعارك: أنقرة شمالاً و«النصرة» جنوباً
- موسكو: سنستهدف الهاربين من الموصل إلى سوريا
- مجاهرة غربية بقضم الجسد السوري.. و«الحشد الشعبي» إلى تلعفر واشنطن ترفع «قميص الرقة»: الخداع الأكبر!
- أهالي حلب.. هل يُعيدون زمنهم الأوّل؟