35% من السوريين تحت خط الفقر المدقع

أظهرت دراسة حول “العمل غير المنظم في سوريا”، أن 35 في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر المدقع “الغذائي”، مشيرة إلى علاقة مركّبة بين الفقر والعمل غير المنظم. وبحسب الدراسة التي أعدّها الباحثان السوريان نبيل مرزوق وزكي محشي، فإن معدّل البطالة في سوريا بلغ 53 في المئة العام الماضي، كما أن عدد العاطلين عن العمل بات أكثر من 2923000 عامل. وتراجعت نسبة المناطق التي توفّر فرصاً للعمل من 65 في المئة قبل الأزمة إلى 12 في المئة خلالها، فيما ارتفعت نسبة المناطق التي لا تتوفر فيها فرص للعمل على الإطلاق إلى 24 في المئة خلال الأزمة، بعدما كانت النسبة تقارب الصفر قبلها. ووفقاً للدراسة، وصلت نسبة المنخرطين في الأعمال غير القانونية إلى 17 في المئة من إجمالي عدد السكان، منهم 50 في المئة من العمال المنخرطين في أعمال غير قانونية كأعمال التهريب وتوليد الكهرباء والابتزاز والاتجار بالمخدرات والأسلحة وتكرير النفط غير النظامي. وسجلت خسائر الاقتصاد السوري ضمن خمس سنوات من الأزمة حتى العام 2015 أكثر من 255 مليار دولار، وهو رقم يشكل ثلاثة أضعاف الناتج المحلي للعام 2010، مع تقديرات لمعدل الفقر العام بنحو 85.2 في المئة. (الوطن السورية)