الأسد يمدد العفو لمن يسلّم نفسه من المسلحين

بشار الأسد أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر، بالمرسوم رقم 15 للعام 2016 والقاضي بالعفو عن كل مسلح يسلّم نفسه، وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.
إلى ذلك، شدد الأسد على أن بلاده ماضية في مكافحة الإرهاب وفي إنجاز المزيد من المصالحات، مشيراً خلال استقباله وفداً من المحافظين السوريين، إلى أن مؤسسات الإدارة المحلية «لديها الإمكانية للعمل من خلال علاقتها المباشرة مع المواطنين على تعزيز المصالحات التي ساهمت في حقن الدماء واستعادة الحياة الطبيعية إلى العديد من المناطق».
(سانا)
أقرأ ايضاً
- حلب: الجيش السوري يحشد ... وكل الدروب تؤدّي إلى «الباب»
- معلومات عن المطرانين المخطوفين في سوريا
- وزير الدفاع البريطاني: انطلاق معركة الرقة خلال أسابيع - سابقة «أطلسية» في التزاحم مع موسكو: توتر يفوق خطورة الحرب الباردة
- أردوغان: «حلب لأهلها».. نريد الباب ومنبج الالتباس السوري بين روسيا وتركيا
- رسائل سورية للأتراك: هل ارتفع احتمال المواجهة؟
- «المقاومة السورية» تراهن على الشرعية والسلاح
- الاستخبارات الأمريكية: روسيا قد تسقط مقاتلاتنا في أجواء سوريا
- وزير الدفاع الأميركي : الرقة هدفنا وبدأنا عزلها - الجيش السوري وحلفاؤه أكملوا استعداداتهم لمعركة حلب
- حلب مطوّقة بالمعارك: أنقرة شمالاً و«النصرة» جنوباً
- موسكو: سنستهدف الهاربين من الموصل إلى سوريا