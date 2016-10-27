الأسد يمدد العفو لمن يسلّم نفسه من المسلحين

أصدر الرئيس السوري

بشار الأسد أمس، مرسوماً تشريعياً يقضي بتمديد العمل لمدة ثلاثة أشهر، بالمرسوم رقم 15 للعام 2016 والقاضي بالعفو عن كل مسلح يسلّم نفسه، وكل من يبادر لتحرير مخطوف لديه.

إلى ذلك، شدد الأسد على أن بلاده ماضية في مكافحة الإرهاب وفي إنجاز المزيد من المصالحات، مشيراً خلال استقباله وفداً من المحافظين السوريين، إلى أن مؤسسات الإدارة المحلية «لديها الإمكانية للعمل من خلال علاقتها المباشرة مع المواطنين على تعزيز المصالحات التي ساهمت في حقن الدماء واستعادة الحياة الطبيعية إلى العديد من المناطق».

(سانا)