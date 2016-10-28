مقتل ثلاثة تلاميذ بقصف للمعارضة على مدرسة في غرب حلب

قتل ثلاثة اطفال هم تلاميذ واصيب 14 اخرون على الاقل بجروح الخميس جراء سقوط قذائف اطلقتها الفصائل المعارضة على مدرسة في الاحياء الغربية في مدينة حلب، وفق ما افادت وكالة الانباء السورية الرسمية “سانا”.

واشارت وكالة سانا الى “ارتقاء ثلاثة اطفال شهداء واصابة 14 تلميذا بجروح جراء اعتداء التنظيمات الارهابية بالقذائف على المدرسة الوطنية في حي الشهباء” الواقع تحت سيطرة قوات النظام.

وغالبا ما تطلق الفصائل المقاتلة المتحصنة في الاحياء الشرقية القذائف على الاحياء الغربية تحت سيطرة قوات النظام، متسببة بمقتل مئات المدنيين.

وبدأت قوات النظام في 22 ايلول/سبتمبر هجوما للسيطرة على الاحياء الشرقية، تزامن مع غارات روسية كثيفة واخرى سورية.

ولم تتعرض الاحياء الشرقية لاي غارات منذ الثلاثاء الماضي، حين اعلنت روسيا عن هدنة لثلاثة ايام من جانب واحد، انتهت السبت من دون ان تحقق هدفها باجلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين بذلك. ويقتصر القصف الجوي والمدفعي على مناطق الاشتباكات.