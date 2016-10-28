ملحم بركات في ذمة الله

بعد أن نفت وسائل إعلام لبنانية نبأ وفاة الفنان ملحم بركات عادت لتؤكد خبر مفارقته الحياة في مستشفى “أوتيل ديو” التي يتلقى فيها العلاج على إثر تدهور حالته الصحية.

توفي الموسيقار اللبناني عن عمر يناهز 71 عاما يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أقام بالمستشفى عدة أسابيع بسبب تدهور حالته الصحية.

وقد اجتاح خبر وفاة بركات مواقع التواصل الاجتماعي منذ ليلة أمس، حيث نعاه الكثيرون ما دفع نجله للكشف عن أن “الموسيقار تدهورت حاله بالأمس لكنها عادت واستقرت اليوم” مضيفا “والدي بخير وهو موجود في غرفته في المستشفى، لكن حاله كحال أي مريض يتحسن يوماً وينتكس يوماً آخر”. وتابع قائلا ” نتحلى بالصبر والايمان وأدعو اللبنانيين إلى الدعاء لوالدي والخروج من مستنقع الشائعات التي باتت تؤثر سلباً على صحة الموسيقار”.

وهذه هي المرة الثانية التي ينتشر فيها خبر وفاة ملحم بركات غير أنها المرة الأولى التي يقع فيها عدد كبير من الصحفيين والفنانين في فخ الشائعات، حيث قام عدد كبير منهم بنعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سارع آخرون لنفي خبر الوفاة والدعاء للموسيقار الكبير بالشفاء العاجل من الأزمة الصحية التي ألزمته البقاء في المستشفى.

وكالات