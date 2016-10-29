«الكيميائي السوري»: روسيا ترفض نتائج التحقيق

رفضت موسكو، أمس الأول، نتائج لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي أشارت إلى أن الجيش السوري شنّ ثلاث هجمات كيميائية على الأقل، معتبرة أنها «غير مُقنعة» ولا توجب فرض عقوبات. وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين للصحافيين، في أعقاب اجتماع مُغلق لمجلس الأمن: «نعتقد أن لا وجود لدليل يوجب اتخاذ إجراء عقابي. ببساطة لا وجود له». وأعلن خبراء لجنة التحقيق، التي تُسمى «الآلية المشتركة للتحقيق»، في تقرير أرسلوه إلى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، أن الجيش السوري شنّ ثلاث هجمات كيميائية على بلدات قميناس وتلمنس وسرمين في محافظة إدلب في العامين 2014 و2015، وأن تنظيم «داعش» أيضاً استخدم غاز الخردل في آب 2015. غير أن الخبراء لم يجمعوا أدلة كافية لتحديد المسؤولية عن هجومين كيميائيين آخرين في بنش في المحافظة نفسها في 24 آذار 2015، وفي كفر زيتا في محافظة حماه في 18 نيسان 2014. لكن تشوركين أبلغ مجلس الأمن أن النتائج ليست مُثبتة كفاية لفرض عقوبات، مشيراً إلى أن الاستنتاجات «في معظم الحالات ليست مُثبتة بأدلة كافية، وقبل أي شيء بدليل مادي، وهي مليئة بالتناقضات، وبالتالي غير مُقنعة». وأضاف أن الاستنتاجات «ليست نهائية، وغير مُلزمة قانونياً، ولا يُمكن أن تكون استنتاجات اتهامية لاتخاذ قرارات قانونية». ورفضت موسكو أيضاً اقتراحاً أميركياً حول تمديد مهمة اللجنة، التي تنتهي الاثنين، لسنة واحدة، مؤكدة أنه يجب إجراء مزيد من النقاشات حول عمل الخبراء في المستقبل.(«روسيا اليوم»، ا ف ب)