الجيش الرّوسي يطلب من بوتين استئناف الضّربات الجوّيّة في حلب

يوم الجمعة، من الرئيس فلاديمير بوتين السماح باستئناف الضّربات الجويّة في حلب بعد توقّفٍ استمرّ عشرة أيّامٍ، وذلك إثر هجومٍ يشنّه المسلّحون ضدّ الجيش السّوري في الأحياء الغربيّة للمدينة.
وقال الجنرال في هيئة الأركان سيرغي رودسكوي: في حين يستمرّ قتل المدنيّين ويشنّ المسلّحون معارك ضدّ القوّات الحكوميّة، طلبنا من القائد الأعلى للقوّات المسلّحة الروسية (بوتين) استئناف الضربات الجوية في حلب الشرقية.
(أ ف ب)
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