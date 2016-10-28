معركة الرقة: السعودية مستعدة للمشاركة جوياً

قوات «التحالف» السعودي أحمد عسيري، امس، عن استعداد السعودية لمشاركة «التحالف الدولي» الذي تقوده واشنطن في معركة الرقة «إذا ما طُلب منها ذلك».
وقال عسيري الذي تقود بلاده حرباً على اليمن منذ آذار 2015، في حديث لموقع قناة «العربية»، إن «المملكة ملتزمة بالمشاركة في محاربة داعش في سوريا ضمن التحالف الدولي بما يوكل إليها من مهام جوية، سواء من داخل المملكة أو من خلال طائراتها المنتشرة في قاعدة انجرليك التركية».
وفي ما يخص احتمال مشاركة قوات سعودية برية، أوضح عسيري أنه «في الاجتماع الأخير للتحالف الدولي في واشنطن اتفقت الدول الأعضاء فيه على استخدام قوات سورية محلية يتم مساعدتها من قبل قوات التحالف وتوفير غطاء جوي لها».
ولدى سؤاله عن إمكانية مشاركة السعودية في عمليات استعادة الموصل من قبضة «داعش»، قال المتحدث السعودي «إن المملكة، منذ نشوء التحالف، لم تشارك في أي عمليات بالعراق»، معللاً ذلك بأن السعودية «لا يمكن أن تشارك في عمليات تشارك فيها الميليشيات»، في إشارة منه إلى قوات «الحشد الشعبي» التي تلعب دوراً في تحرير المدن والبلدات العراقية التي سيطر عليها «داعش» منذ العام 2014.
(«العربية»)
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