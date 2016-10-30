اتهام المسلحين باستخدام غاز الكلور في هجوم حلب

قتل 41 مدنياً بينهم 16 طفلاً،

أمس وأمس الأول، جراء قصف الفصائل الإسلامية المسلحة أحياء مدينة حلب الغربية، بحسب ما أعلن «المرصد السوري»، مؤكداً «وجود حالات اختناق في صفوف قوات النظام في حي الحمدانية ومنطقة ضاحية الأسد» التي طالها القصف أمس، وذلك تزامناً مع ما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا» عن استخدام المسلحين الغازات السامّة «ما أسفر عن إصابة حوالى 35 شخصاً بحالات اختناق».

وقالت «سانا» إن «التنظيمات الارهابية المنتشرة في أطراف مدينة حلب الغربية استهدفت (أمس) حي الحمدانية وضاحية الأسد بقذائف تحمل غازات سامة أدت الى إصابة أكثر من 35 شخصاً بحالات اختناق»، فيما أكد مدير مستشفى جامعة حلب أن هناك «36 مصاباً بين مدنيين وعسكريين نتيجة استنشاقهم غاز الكلور السام الذي أطلقه الإرهابيون على الجبهات».

من جهته، أعرب المبعوث الأممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا عن «صدمته» لإطلاق الفصائل المسلحة عدداً كبيراً من القذائف والصواريخ العشوائية على أحياء غرب حلب.

وقال في بيان صادر عن مكتبه «تشير تقارير موثوقة نقلاً عن مصادر ميدانيّة الى أن عشرات من الضحايا المدنيين لقوا مصرعهم في غرب حلب، بمن فيهم عدد من الأطفال، وجُرح المئات بسبب الهجمات القاسية والعشوائية من قبل جماعات المعارضة المسلحة»، مضيفاً أن «من يزعمون أن القصد هو تخفيف الحصار المفروض على شرق حلب ينبغي أن يتذكروا أنه لا يوجد ما يبرر استخدام الأسلحة العشوائية وغير المتناسبة، بما فيها الثقيلة، على مناطق مدنية، الأمر الذي يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب».

(«سانا»، ا ف ب)