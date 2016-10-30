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سوريا ستُفرج عن 200 سجين لبناني وترسلهم للعماد عون كدرع تقدير له

30 أكتوبر 2016 at 11:18م

aounذكرت معلومات السفارة اللبنانية في دمشق ان اجهزة الامن السورية ستفرج من السجون السورية عن 200 موقوف لبناني لديها وترسلهم للعماد عون بعد انتخابه بفترة قصيرة كدرع تقدير للعلاقة معه.

 

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