ميشيل عون رئيسا للبنان في الجولة الثانية

فاز المرشح ميشيل عون بمقعد الرئاسة اللبنانية وهو المرشح الوحيد بعد ان حصل على اكثر من نصف المقاعد في الجولة الثانية حيث حصل على 83 صوتا و36 اوراق بيضاء فيما كانت 7 اوراق ملغية

وفشل عون في الحصول على الثلثين في الجولة الاولى اذا حصل على 83 فقط و36 ورقة بيضاء و6 ملغاه الامر الذي استدعى التصويت لجولة ثانية

وكانت الممثلة اللبنانية مريام كلينك حاضرة اذا حصلت على صوت واحد وكان احتجاج لدى بعض النواب من الغاء الورقة حيث اتضح انها ارثوذكسية وفق ما تندر نبيه بري وفي الجولة الثانية كان الفنان اليوناني زوربا ايضا حاضرا

وقد انتخب العماد ميشال عون، رئيسا للجمهورية، لينهي بذلك الفراغ الرئاسي الذي استمر لعامين ونصف منذ عام 2014.

فاصيل عملية الانتخاب

وقد بدأت في مجلس النواب اللبنانية الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بتوزيع الأوراق على النواب الذين لم يسجل اعتذار أي منهم. وكان بدأ النواب اللبنانيون بالتوافد إلى مبنى البرلمان في وسط العاصمة بيروت استعداداً للجلسة بعد شغور استمر نحو عامين ونصف عام. ووسط توقعات مسبقة بان ينال رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون أصواتاً كافية للفوز بالمنصب بعد حصوله على تأييد معظم الأطراف السياسيين اللبنانيين، ودعوة المرشح المنافس رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية النواب المؤيدين له إلى التصويت بورقة بيضاء.