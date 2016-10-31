كندا والاتحاد الاوروبي وقعا اتفاق التجارة التاريخي

وقع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وقادة الاتحاد الاوروبي اليوم اتفاق التجارة التاريخي، بعد سبع سنوات من المفاوضات، وذلك اثر تأخير اذ كان الاتفاق على وشك ان ينهار بسبب معارضة منطقة والونيا البلجيكية.

وكان من المقرر ان يتم التوقيع الخميس. الا انه تأخر بسبب اعتراض منطقة والونيا الفرنسية في بلجيكا التي لا يتجاوز عدد سكانها 3,6 ملايين شخص، على الاتفاق الذي يشمل اكثر من 500 مليون اوروبي و35 مليون كندي.

وضجت القاعة بالتصفيق عندما وقع الاتفاق كل من ترودو ورئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك، ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر، ورئيس الورزاء السلوفاكي روبرت فيكو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد.

واقتحم محتجون في وقت سابق طوق شرطة مكافحة الشغب، والقوا بدهان احمر على مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسيل، بينما قرع نشطاء الطبول، وهتفوا ضد “اتفاق الاقتصاد والتجارة الشاملة (سيتا)”.

وقال ترودو وهو يعانق كل من توسك ويونكر، لدى وصوله وسط اجراءات امنية مشددة: “احسنتم، احسنتم”. واضاف: “كانت الامور صعبة، لكنكم تمكنتم من النجاح في النهاية”. وصرح بعد التوقيع: “ان آتي اليوم او قبل 3 ايام ليس فرقا كبيرا في التأثير الاكبر الذي سيحدثه هذا الاتفاق الجيد مستقبلا”. ورد يونكر: “صبرنا طويلا… هذا يوم مهم للاتحاد الاوروبي، لكن لاننا نرسي معيارا دوليا سيتبعه آخرون”.

وتأخرت بداية قمة الاحد عندما اجبرت طائرة ترودو على العودة لفترة قصيرة بسبب مشاكل فنية. وقال توسك: “الصبر شجرة جذورها مرة، لكن ثمارها حلوة جدا… قرارات اليوم تظهر انه ليس من الضروري ان يكون تفكك المجتمع الغربي توجها مستمرا”.

ازمة مع والونيا الازمة الجديدة انطلقت هذه المرة من بلجيكا، وتحديدا من والونيا الناطقة بالفرنسية، والتي يبلغ عدد سكانها 3,6 ملايين نسمة. وقد رفض برلمانها الموافقة على اتفاق التبادل الحر كما يسمح به الدستور البلجيكي. وفي غياب توافق بلجيكي، لم يكن من الممكن التوصل الى اتفاق اوروبي.

وبعد اعوام من المفاوضات، كاد الاتفاق ان ينهار. ووافق ترودو على التوجه الى بروكسيل في وقت متأخر الجمعة، بعدما وافقت والونيا في النهاية على الانضمام الى باقي بلجيكا ودول الاتحاد الاوروبي الـ27 الاخرى في الموافقة على الاتفاق.

طوال اسبوعين، قاوم سكان والونيا ضغوطا هائلة من جميع الاطراف، حتى تمكنوا من الحصول على تنازلات تتعلق بمصالح الزراعة الاقليمية، وضمانات بان المستثمرين الدوليين لن يتمكنوا من اجبار الحكومات على تغيير القوانين.

وانعكست المخاوف في المنطقة الصناعية المتدهورة جنوب بلجيكا، مخاوف اوسع في اوروبا حول العولمة. واعتبر نشطاء ان مثل هذه الاتفاقات تقضي على حماية المستهلكين وحماية البيئة والحماية الاجتماعية. لكن وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز عبّر عن ارتياحه قائلا: “لا شيء بسيطا في بلجيكا، لكن اشياء قليلة هي المستحيلة”.

وتم التوصل الى اتفاق تسوية ظهر الخميس في نهاية المطاف يقضي بتعديل بعض الصفحات. وقال رئيس حكومة والونيا الاشتراكي انه سيكون هناك “اتفاق مصحح (…) اكثر عدالة من الاتفاق السابق”. في الواقع، لم تكن هناك تعديلات كبيرة، بل اعلانات تكرر بنودا مدرجة اصلا في الاتفاق، فضلا عن تقدم في مجال تعيين قضاة محكمة التحكيم، واعلان بلجيكا انها ستطلب من محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي التحقق من ان هذه المحكمة مطابقة للقانون الاوروبي.

واكد رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ان المحادثات “الماراتونية” مع والونيا “لم تغير في الاتفاق شيئا”. وبعد المصادقة عليه، سيكون على الاتحاد الاوروبي مواجهة مرحلة ثانية تقضي بنيل مصادقة البرلمانات الوطنية والاقليمية في كل دول الاتحاد الاوروبي، ليصبح الاتفاق نهائيا. ويبدو ان هذا الامر لن يكون سهلا.

وقد بدأت حملة الترويج. فقد اكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي ان النص “اتفاق حديث وتقدمي يفتح الباب امام فرص جديدة، ويحمي المصالح المهمة في الوقت نفسه”. واشار الى “انه يتضمن ايضا الوسائل التي يجب اتباعها للاتفاقات التجارية المقبلة”، بينما يجري التفاوض مع الولايات المتحدة على اتفاق آخر عبر الاطلسي اكثر طموحا.