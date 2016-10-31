هل تحضر روسيا عملية عسكرية واسعة لحلب؟

ذكرت صحيفة “تايمز” البريطانية

نقلا عن مصادر استخباراتية غربية مطلعة أن روسيا سوف تطلق في غضون أيام عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة حلب السورية.

وتؤكد الصحيفة البريطانية، أن المعلومات المتوفرة لديها والمستقاة من مصادر استخبارية غربية تشير إلى أن حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” المتجهة في هذه الأثناء إلى الساحل السوري، سوف تمثل رأس حربة في رفد عملية موسكو العسكرية في حلب.

ولفتت “تايمز” النظر إلى أن مجموعة السفن الروسية الـ7 والتي تتقدمها “كوزنيتسوف” سوف تصل إلى الساحل السوري بين الأربعاء والجمعة المقبلين، بعد أن تلتحق بها ثلاث غواصات ضاربة.

السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتينبيرغ، سبق وأعرب غير مرة في الآونة الأخيرة عن “قلق حلفه حيال احتمال استخدام روسيا مجموعة سفنها المتجهة إلى شرق المتوسط في ضرب سوريا”، حسب تعبيره.

الفريق أول ليونيد إيفاشوف، وفي تعليق لوكالة “إنترفاكس” الروسية على تسيير روسيا قافلة السفن المذكورة هذه، قال: “سوف يتسنى لنا وللمرة الأولى في تاريخ روسيا المعاصر استخدام الطائرات البحرية في القتال الفعلي لا في المناورات. وعلى ما يبدو فإنه سيوكل للمروحيات والطائرات الحربية التي تحملها “كوزنيتسوف” الإقلاع وتنفيذ مهام معينة، فيما لم يسبق وأن جرى استخدام الطائرات البحرية لتنفيذ مهام فوق اليابسة”.

أما أندريه كيلين رئيس دائرة التعاون الأوروبي لدى وزارة الخارجية الروسية، وفي تعليق على تصريحات السكرتير العام للأطلسي اعتبر مؤخرا، أن “تأكيدات ينس وتصريحاته عبثية”.

أسطول الشمال، وفي بيان عنه في أعقاب انطلاق مجموعة السفن الروسية قاصدة الساحل السوري، أكد أن الهدف من وراء إرسالها “ضمان الحضور العسكري البحري الروسي في مناطق حيوية وهامة في مياه العالم، وتأمين الملاحة البحرية وحماية كافة النشاطات الاقتصادية البحرية لروسيا الاتحادية، ومواجهة التحديات الجديدة بما فيها القرصنة البحرية والإرهاب الدولي”.

يشار إلى أن “الأميرال كوزنيتسوف” قادرة على حمل أكثر من خمسين طائرة، و1960 عسكريا ومزودة بصواريخ مجنحة مضادة للسفن من نوع “غرانيت”، وصواريخ “كلينوك” المضادة للأهداف الجوية، وأنظمة “كاشتان” الصاروخية المدفعية، إضافة إلى منظومات دفاعية متكاملة مضادة للغواصات.

وتحمل “كوزنيتسوف” إلى شرق المتوسط حسب المصادر العسكرية الروسية، مقاتلات “ميغ-29 KR”، و”ميغ 29-KUBR”، ومقاتلات “سو-33” البحرية، إضافة إلى مروحيات “KA-52″ الملقبة بـ”التمساح”.

“تايمز” وRT