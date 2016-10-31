“ستالينغراد” ستصبح شقيقة لمدينة حلب

أعلن محافظ مقاطعة فولغوغراد اندريه بوتشاروف أن حلب السورية قد تصبح شقيقة لمدينة فولغوغراد وهي نفسها مدينة ستالينغراد الخالدة.

ونوه المحافظ خلال كلمة له في منتدى الدبلوماسية الشعبية الذي باشر نشاطاته يوم 31أكتوبر/ تشرين الأول في فولغوغراد، بأن بعض المنظمات الاجتماعية وجمعيات المحاربين القدماء قدمت اقتراحا بذلك.

وأشار إلى أنه تقف أمام المدينتين اليوم مهمة خاصة وهي التصدي معا للإرهاب. وشدد على أن التآخي بين المدينتين سيدعم الروح المعنوية لدى سكان المدينة السورية.

وامتدح المحافظ ” الدبلوماسية الشعبية”. وأكد أنها أثبتت فعاليتها وحيويتها وهي تسمح بإقامة علاقات اقتصادية وإنسانية قوية بدون تسييس.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى الدولي للدبلوماسية الشعبية “حوار على نهر الفولغا: السلام والتفاهم في القرن الحادي والعشرين” بدأ أعماله في فولغوغراد في الفترة من 30 أكتوبر/ تشرين الاول الى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويشارك في الفعالية حوالي 200 مندوب من 12 دولة – أرمينيا وبيلاروس وبريطانيا والهند وإيران والصين وروسيا وسلوفاكيا وألمانيا وفرنسا وجمهورية التشيك وسويسرا. ومن بين المشاركين – رؤساء بلديات المدن المتآخية مع فولغوغراد ورؤساء الجمعيات والمنظمات الدولية، وكذلك شخصيات روسية وأجنبية مسؤولة وثلة من ممثلي الوسط العلمي والاجتماعي ورجال أعمال.

نوفوستي