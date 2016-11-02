«داعش» يباغت «درع الفرات» ويبعدها عن مدينة الباب!

أبعد تنظيم «داعش» أمس،

«قــوات درع الفرات» المدعومة من تركيا عن مدينة الباب، بعد سيــطرته على ثلاث عشرة قرية جنوب بلدة اخترين. وبذلك يوشــك «داعــش» على أن يقطع الطــريق الواصل بين مدينــة مارع واختــرين، الأمر الذي من شأنه التضييق على مقاتــلي «الجيــش الحر» في المدينة.

وفي عملية مباغتة، استعاد «داعش»، أمس، السيطرة على قرى برعان والواش وطنوزة وثلــثانة وجب العاصي ودوير الهوى وحومد وثلاثينة والباروزة، الواقعة ما بين جنوب اخترين وشرق مارع، بعد طرد قوات «درع الفرات» منها. كما استعاد السيطرة على قرية سلمى جنوب الغندورة في ريف حلب الشمالي.

وقال صالح الزين، وهو أحد القادة الميدانيين في «درع الفرات» في تصريحات صحافية، إن «هدف تنظيم داعش من هذا التقدم هو قطع الطريق الواصل بين قوات درع الفرات جنوب جرابلس والمعارضة التي تقاتل التنظيم جنوب ناحية أخترين، وجاء التقدم رغم القصف المدفعي والصاروخي للجيش التركي على مواقع التنظيم في محيط أخترين».

وقد أكد العديد من الناشطين الإعلاميين أنه لم تجر أي اشتباكات حقيقية بين الطرفين، وأن الأمر كان أشبه بانسحاب جماعي من هذه القرى من قبل «درع الفرات».

وجاءت سيطرة التنظيم على هذه القرى بعد أيام قليلة من انسحابه من مدرسة المشاة وسبع قرى محيطة بها، سيطرت عليها «قوات سوريا الديموقراطية» لاحقاً، الأمر الذي جعل الأخيرة على مسافة أقرب من مدينة الباب.

وكانت فصائل «غرفة عمليات حوار كلس» العاملة ضمن «درع الفرات» قد سيطرت على معظم القرى في محيط اخترين قبل حوالي أسبوع فقط، إثر اشتباكات مع التنظيم أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي الفصائل وجرح عدد آخر، كذلك مقتل وجرح عدد من عناصر التنظيم.

واتهمت «وكالة هاوار» المقربة من «وحدات حماية الشعب» الكردية، تركيا، بالانسحاب من قرى جنوب اخترين بهدف التحضير لهجوم مشترك مع عناصر «داعش» على مناطق سيطرتها، مشيرةً إلى أن الجيش التركي بدأ منذ مساء أمس الأول، بقصف القرى «المحررة» حربل، أم حوش، حصية، شيخ عيسى، أم القرى، التابعة لمناطق الشهباء، بالأسلحة الثقيلة والمدافع، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة في ممتلكات المدنيين.

السفير