300 دولار للخروج من حلب!

أصدر المجلس العسكري

لـ”جيش الفتح” بياناً يسمح فيه للسّوريين تحت سنّ الـ14 عاماً وفوق الخمسين بالخروج من أحياء حلب الشرقية شرط أن “يجاهد” كلّ من يرغب بالخروج بمبلغٍ قدره 150 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 300 دولار، لصالح “إخوانهم على جبهات القتال”.

وظهرت تلك البيانات في مقاطع فيديو بثّها ناشطون على مواقع التّواصل الاجتماعي التقطت داخل أحد أحياء حلب الذي استعاد الجيش السوري السيطرة عليه أخيراً.



وفي هذا السياق، اتّهم المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك المسلّحين في سوريا بخرق القانون الإنساني، مشيراً إلى أنّه، بحسب بيانات مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان، فقد قُتل أكثر من 30 مدنياً بينهم 10 أطفال، كما أُصيب العشرات، جرّاء عمليّات قصف مكثّفة، نفّذت يومي 29 و30 تشرين الأوّل من جانب فصائل المعارضة المسلّحة على أحياء حلب الغربيّة.