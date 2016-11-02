الجيش التّركي: قائد القوّات المسلّحة أجرى مباحثات بنّاءة في موسكو

أعلن الجيش التّركي، يوم الأربعاء، أنّ قائد القوات المسلحة خلوصي آكار أجرى محادثاتٍ “بناءة” مع نظرائه الرّوس بشان الوضع في مدينة حلب السّوريّة. وقال الجيش، في بيان، إنّ “المواضيع التي تناولتها المحادثات كانت (التّوصّل إلى) تسوية بشأن الاشتباكات في سوريا وتطبيع الوضع في حلب، فضلاً عن مواصلة تطوير التّنسيق بين الدولتين بهدف إنهاء التهديد الذي يمثّله (تنظيم) داعش”. وكان آكار زار روسيا الثّلاثاء برفقة رئيس المخابرات لبحث التّعاون العسكري والتّطوّرات الإقليميّة.

(رويترز)