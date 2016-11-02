مديرة ”نيويورك تايمز“ في بيروت تصبّح على الرئيس الأسد.. !!

نشرت الصحفية

الأمريكية آن برنارد، وهي مديرة مكتب صحيفة ”نيويورك تايمز“ في بيروت، تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“، ألقت التحية من خلالها على الرئيس السوري بشار الأسد.

وكتبت برنارد صباح الأربعاء 2 تشرين الثاني ”صباح الخير دمشق، صباح الخير سيدي الرئيس“، في تغريدة أرفقتها بصورة من العاصمة السورية، وفيها تظهر صورة للرئيس الأسد. وأحدثت التغريدة غضبًا لدى متابعي الصحفية الأمريكية عبر ”تويتر“ من المعارضة السوري، وكتب أحد المعارضين ساخطاً: ”كيف لصحفية في نيويورك تايمز أن تلقي التحية …… “.

و برنارد هي ذاتها من قابل الرئيس الأسد، ضمن وفد صحفي غربي، أول امس الثلاثاء، ونقلت عنها وكالات غربية تأكيد الرئيس الأسد بقاءه في منصبة لعام 2021.

وتعمل آن على تغطية ملفات لبنان وسوريا والشرق الأوسط عموما، وسبق أن كلفت بتغطيات صحفية في روسيا وهاييتي والولايات المتحدة.