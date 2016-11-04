قصف بتمويل خليجي: 600 ضحية في حلب

أعلن “الإعلام الحربي” أن المجموعات المُسلّحة أمطرت الأحياء السكنية في مدينة حلب، خلال المعارك الأخيرة، “بالمئات من صواريخ الكاتيوشا وغراد بتمويل سخيّ من متمولين خليجيين والتي أسفرت عن استشهاد 99 مدنياً وجرح ما لا يقلّ عن 498 آخرين” من تاريخ 28 تشرين الأول الماضي، حتى أمس. وهذا “السخاء الخليجي”، كان قد افتخر به الإرهابي السعودي الجنسية عبدالله المحيسني في كلمة صوتية مُسجّلة بُثّت في 28 من الشهر الماضي، قال فيها إن “أبا أحمد الكويتي ساهم مع آخرين في تمويل شراء 100 صاروخ لجيش الفتح” إضافة إلى مُموّلين آخرين هم: أبو محمد القصيمي ومجموعة “إخوة الإسلام” من شباب الرياض وأبو الجود القطري. ورأى “الإعلام الحربي”، في بيان، أن إعلان المحيسني الجديد يُظهر مدى “الاستخفاف بحياة المدنيين، ومدى حقد المجموعات الإرهابية ومن يدعمها حيث وصل إلى درجة الافتخار بتمويل المُستثمرين الخليجيين الحرب على المدنيين في حلب وغيرها بحجة فكّ الحصار عن بعض الأحياء في المدينة”. وختم “الإعلام الحربي” بيانه بالقول إن “الجود الخليجي دائماً ما يأخذ طريقه إلى حيث يجب أن لا يكون”. (“السفير”)