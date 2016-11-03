“قسد”: نقود معركة الرقة وأنقرة لن تشارك

أكدت “قوات سوريا الديموقراطية” (قسد)

المدعومة من واشنطن، أمس، أنها ستقود عملية تحرير مدينة الرقة، معقل تنظيم “داعش” في سوريا، مشددة على حسم موضوع عدم مشاركة تركيا في العملية .

وقال المتحدث باسم “قسد” طلال سلو خلال مؤتمر صحافي في مدينة الحسكة (شمال شرق): “سنشهد حملة بقيادة قوات سوريا الديموقراطية (لتحرير) مدينة الرقة المحتلة من تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الوقت لم يحدد بعد”.

وعن مشاركة تركيا في العملية، أوضح أنه “تم حسم الموضوع مع التحالف بشكل نهائي، لا مشاركة لتركيا”، مضيفاً “نحن جاهزون، نمتلك العدد الكافي، وعلى هذا الأساس سنقوم بإطلاق هذه الحملة في وقت قريب”.

(“السفير”، أ ف ب، رويترز)