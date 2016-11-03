تجسس على طرطوس والأسطول الروسي في المتوسط

ذكرت وكالة “انترفاكس” الروسية

أن طائرة أميركية مُضادّة للغواصات اقتربت، أمس، من القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.

ونقلت الوكالة عن مواقع إلكترونية غربية متخصّصة في متابعة تحرّكات الطائرات الحربية، لم تُسمّها، قولها إن الطائرة من طراز “P-8A Poseidon” وتحمل الرقم 16885، انطلقت من قاعدة سوغونيلا الجوية في صقلية تقوم بالتحليق بشكل دائري فوق منطقة تبعد 60 إلى 70 كيلومتراً عن السواحل السورية قرب طرطوس.

وأضافت أن الطائرة حلّقت أيضاً شرق جزيرة كريت، مكان الوجود المُفترض لحاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” والسُفن المرافقة له، مشيرة إلى أن طائرة أميركية أخرى من الطراز نفسه، ورقمها 68761، اقتربت من كريت.

وأوضحت الوكالة أنه، وفقاً للمعلومات الأخيرة لنظام التعريف الأوتوماتيكي (AIS) لتحديد مواقع السفن، فإن منطقة شرق كريت هي التي توجد فيها مجموعة السفن الحربية الروسية في الوقت الحالي.

يُذكر أن الطائرات الأميركية المُضادّة للغوّاصات تقوم، منذ بداية الأسبوع الحالي، بطلعات استطلاعية يومية فوق منطقة وجود القطعات البحرية الروسية لمتابعة تحرّكاتها.

وكانت مجموعة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي الروسي، بما فيها الطرّاد “الأميرال كوزنيتسوف”، دخلت مياه البحر المتوسط عبر مضيق جبل طارق في 26 من الشهر الماضي. وتضمّ المجموعة، كذلك، الطرّاد “بطرس الأكبر” الذرّي الثقيل حامل الصواريخ وسفينتي “سيفيروموسك” و “الفريق البحري كولاكوف” الكبيرتين المُضادّتين للغواصات، إضافة إلى سفن تأمين.

وتحمل “الأميرال كوزنيتسوف” إلى شرق المتوسط، حسب المصادر العسكرية الروسية، مُقاتلات “ميغ-29 KR”، و “ميغ 29-KUBR”، ومقاتلات “سو-33” البحرية، إضافة إلى مروحيات “KA-52” المُلقّبة بـ “التمساح”.

هذا وأعلن مصدر روسي، أمس، أن الفرقاطة “الأدميرال غريغوروفيتش” المزوّدة بصواريخ “كاليبر” أبحرت في طريقها نحو السواحل السورية، لتعزيز مجموعة السفن الروسية على شواطئ سوريا.

(“روسيا اليوم”)