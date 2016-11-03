«الحشد الشعبي» يقطع طرق «داعش» نحو سوريا

أكد الأمين العام لمنظمة «بدر»

(أبرز فصائل الحشد الشعبي) هادي العامري، أمس، السيطرة على أهم طرق «مواصلات الدواعش» باتجاه سوريا.

وقال في بيان: «وصلنا الى تقاطع تل الزلط الاستراتيجي وبذلك تمت السيطرة على عقدة مواصلات مهمة، كما سيطرنا على طريق (تلعفر – ناحية المحلبية – موصل) الذي سلكه داعش في احتلال الموصل» في حزيران العام 2014.

وأضاف العامري، «سيطرنا أيضاً على طريق (تل عبطة – البعاج)»، مشيراً الى أنه «بذلك استحوذنا على اهم طرق مواصلات الدواعش باتجاه سوريا».

وكانت قوات «بدر» أعلنت في وقت سابق «تحرير قرى تل الزلط والمسعد والسحاجي غرب الموصل».

قيادة عمليات «قادمون يا نينوى»، أعلنت اقتحام القوات العراقية حي الانتصار في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، مؤكدة أن تقدم الجيش ما زال مستمرا.

وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان، إن حي الانتصار «يُعد أول أحياء الساحل الأيسر، والتقدم نحو مركز المدينة ما زال مستمرا بكافة العدة والعدد».

إلى ذلك، ذكر مصدر محلي في محافظة نينوى أن مفارز ما يسمى بـ «جيش العسرة» التابع لـ «داعش»، اختفت بشكل مفاجئ من أزقة مدينة الموصل القديمة، مبيناً أن عناصر التنظيم ومؤيديه كانوا يعتبرون وجود «العسرة» دليلاً على وجود البغدادي في المدينة.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن «هناك شكوكاً بأن جيش العسرة ربما هرب باتجاه الأراضي السورية استباقا لمرحلة سقوط مدينة الموصل بقبضة القوى الأمنية المشتركة»، مشيراً إلى أن اختفاء المفارز «مثَّل صدمة اخرى لما تبقى من مسلحي داعش».

(«السومرية نيوز»، «روسيا اليوم»، رويترز)