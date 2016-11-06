الجيش يبادر جنوبي حلب

عدما عزّز الجيش السوري

نقاطه على محاور مدينة حلب الغربية، وأفشل المرحلتين الأولى والثانية من هجوم مجموعات «جيش الفتح»، عاد ليبادر جنوب المدينة على المحور المحاذي لمنطقة الكليات، إذ عمل أمس على التقدم نحو تل مؤتة جنوب غرب الكليات بالتوازي مع قصف مدفعي وجوي على مشروع 1070 شقة وضاحية الأسد ونقاط أخرى.

كذلك، شهد الريف الشمالي لحماة، اشتباكات بين الجيش والجماعات المسلحة، شمال بلدة صوران، على حواجز السيرياتل والمداجن ومفرق لحايا. وفي الجنوب، تصدى الجيش لهجوم نفته مجموعة مسلحة بالقرب من جسر خربة غزالة على الطريق الدولي دمشق ــ درعا. وبالتوازي، استشهد أمس، شخصان وأصيب 7 آخرون بجراح، إثر سقوط قذائف صاروخية على أحياء الحمدانية وحلب الجديدة والأشرفية في حلب، وفق ما نقلت وكالة «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة المدينة. كذلك، استشهد شخص وأصيب 12 آخرون بجراح، إثر سقوط قذيفتين صاروخيتين على مشفى تشرين العسكري في منطقة برزة بريف دمشق.