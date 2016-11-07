هروب خمسة من قادة “داعش” مع أموال التنظيم من الموصل

أفادت تقارير عراقية عن فرار خمسة قادة كبار من تنظيم “داعش” في محافظة نينوى بعد نهب ملايين الدولارات من ديوان مال ورواتب عناصر التنظيم، وقالت إن التنظيم استنفر عناصره في الساحل الأيمن وقضاء تلعفر بحثا عن الهاربين.

ذكر تقرير لصحيفة (ديلي ميل) اللندنية، السبت، إن من بين القادة الهاربين، مسؤول الخزانة أبو البراء القحطاني، وعدد من كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية.

ويذكر أن القحطاني كان قد نال سخطاً عالمياً، بعد أن ضجت مواقع الإنترنت بزواجه من الطفلة السورية هند النواف في مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور في شهر مايو/ أيار 2015.

ونقل عن مصدر، طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “التنظيم كلف مجموعة من عناصره لتعقب المجموعة والقبض عليهم وإعدامهم على الفور”، موضحا أن “الخمسة ضمنهم عرب وأجانب فروا باتجاه قضاء تلعفر ومنها إلى البعاج والأراضي السورية”. وتأتي التقارير عن عملية السرقة الضخمة، مع استمرار العملية العسكرية الموسعة التي تشارك فيها القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية لاستعادة الموصل التي استولى عليها التنظيم منذ عامين.